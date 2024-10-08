Залишає слід не тільки на зубах: археологи знайшли нове джерело інформації про курців минулого

Зазвичай для ідентифікації курців, які жили століття тому, вчені досліджують зуби померлих. Проте нещодавно дослідники знайшли новий спосіб, виявивши хімічні маркери впливу тютюну на кістки.

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Група дослідників застосувала новий метод, щоб визначити, чи були люди, які жили століття тому, курцями, використовуючи хімічні речовини, знайдені в їхніх кістках. Цей інноваційний підхід проливає світло на спосіб життя людей, які жили в Англії XVIII століття, пише Phys.org.

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Раніше історики часто покладалися на фізичні докази, такі як почорнілі зуби від використання глиняних люльок, щоб визначити звички куріння в давніх популяціях. Однак цей метод має свої обмеження, особливо в дослідженні останків скелетів, на яких відсутні зуби.

Щоб подолати цю проблему, дослідницька група шукала альтернативний метод, зосередившись на хімічних маркерах, що залишаються в кістках після вживання тютюну.

Експериментальний дизайн для нецільового метаболомічного аналізу Фото: Science Advances (2024). DOI: 10.1126/sciadv.adn9317

Дослідники вивчили метаболіти, тобто речовини, що утворюються в процесі метаболізму, і з'ясували, як куріння залишає хімічні сліди в кістках. Порівнюючи кістки відомих курців 1700-х років з тими, хто жив до того, як тютюн потрапив до Англії в 1500-х роках, вони змогли виявити специфічні сполуки, пов'язані з вживанням тютюну.

Потім ці сполуки проаналізували в 323 скелетах з двох англійських регіонів і показали, що куріння було поширенішим явищем, ніж вважалося раніше.

Дослідження показало, що приблизно половина з них були курцями, зокрема люди з різних соціальних верств і обох статей, що ставить під сумнів попередні припущення про те, що куріння було переважно чоловічою звичкою.

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Це дослідження — одне з перших, що застосувало метаболічний аналіз до скелетних останків, пропонуючи новий спосіб вивчення історичних популяцій та споживання ними таких речовин, як тютюн. Отримані результати дають свіжий погляд на суспільні звички багатовікової давнини, розширюючи наше розуміння епохи.

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