Оставляет след не только на зубах: археологи нашли новый источник информации о курильщиках прошлого

Обычно для идентификации курильщиков, живших столетия назад, ученые исследуют зубы умерших. Однако недавно исследователи нашли новый способ, обнаружив химические маркеры воздействия табака на кости.

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Группа исследователей применила новый метод, чтобы определить, были ли люди, жившие столетия назад, курильщиками, используя химические вещества, найденные в их костях. Этот инновационный подход проливает свет на образ жизни людей, живших в Англии XVIII века, пишет Phys.org.

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Ранее историки часто полагались на физические доказательства, такие как почерневшие зубы от использования глиняных трубок, чтобы определить привычки курения в древних популяциях. Однако этот метод имеет свои ограничения, особенно в исследовании останков скелетов, на которых отсутствуют зубы.

Чтобы преодолеть эту проблему, исследовательская группа искала альтернативный метод, сосредоточившись на химических маркерах, остающихся в костях после употребления табака.

Экспериментальный дизайн для нецелевого метаболомического анализа Фото: Science Advances (2024). DOI: 10.1126/sciadv.adn9317

Исследователи изучили метаболиты, то есть вещества, образующиеся в процессе метаболизма, и выяснили, как курение оставляет химические следы в костях. Сравнивая кости известных курильщиков 1700-х годов с теми, кто жил до того, как табак попал в Англию в 1500-х годах, они смогли обнаружить специфические соединения, связанные с употреблением табака.

Затем эти соединения проанализировали в 323 скелетах из двух английских регионов и показали, что курение было более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Исследование показало, что примерно половина из них были курильщиками, в том числе люди из разных социальных слоев и обоих полов, что ставит под сомнение предыдущие предположения о том, что курение было преимущественно мужской привычкой.

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Это исследование — одно из первых, которое применило метаболический анализ к скелетным останкам, предлагая новый способ изучения исторических популяций и потребления ими таких веществ, как табак. Полученные результаты дают свежий взгляд на общественные привычки многовековой давности, расширяя наше понимание эпохи.

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