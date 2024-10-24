Мужчина потерял 35 килограммов в течение шести месяцев: как ему это удалось (фото)

В британских ресторанах можно заказать здоровую пищу, которая будет содержать не более 1 700 ккал. Заказывая такие наборы и добавив спорт, британец терял по 1 кг еженедельно.

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Молодой британец вел нездоровый образ жизни, но сумел его изменить и потерял более 30 кг. Для этого он начал заказывать наборы здоровой пищи из ресторана, много ходил пешком и заинтересовался футболом. Об истории изменений в жизни мужчины написали на портале Daile Mail.

На портале рассказали о 30-летнем Стюарте Кэмпбелле из Великобритании. Молодой мужчина поделился опытом борьбы с плохими привычками, из-за которых он употреблял нездоровую пищу, надевал просторную одежду и стеснялся выходить на улицу. По его словам, все началось в 2020 году, когда люди сидели дома из-за пандемии. В это время он работал дистанционно, совсем не двигался и питался жирной и нездоровой пищей. Сначала он весил 108 кг при росте 168 см. На начало 2024 года — 119 кг, индекс массы тела 41,4, что классифицируется как ожирение, указано в статье. В какой-то момент Стюарту надоело носить мешковатые футболки и прятаться от людей, он изменил образ жизни — режим питания и физическую активность. В течение 5-6 месяцев он потерял 35 кг и не планирует останавливаться: ожидает еще "минус" 6 кг до конца 2024 года.

История британца — как выглядел Стюарт в начале 2024 года Фото: Daily Mail

Какие методы применил Стюарт для налаживания здорового образа жизни?

Первое. Прекратил заказывать калорийную пищу, а вместо этого начал покупать наборы здорового низкокалорийного и питательного питания. По словам парня, вместо жирных блюд, он начал есть горошек, постную курятину, пюре и почувствовал себя лучше. Ежедневно он употреблял 1 700 ккал. Прием пищи, состоящий, например, из куриного филе с овощами и пюре, курицы с сыром и картофелем, курицы в кисло-сладком соусе с рисом, содержит по 300-400 ккал. Вечером отдается предпочтение высокобелковым и низкокалорийным блюдам.

История британца — пример меню Стюарта Фото: Скриншот

Второе. Британец нарастил физическую активность и начал проходить минимум 10 тыс. шагов в сутки. В статье также есть фото занятий на велотренажере.

История британца — Стюарт на велотренажере Фото: Daily Mail

"Этот метод оказался очень легким, поскольку избавил от стресса. В результате теряется около 1 кг в неделю", — привели журналисты слова Стюарта.

Третье. Стюарт записался в футбольную команду, в которую набирали тучных мужчин (с ИМТ более 27,5). Сначала он чувствовал себя неловко и не мог много бегать. Со временем он стал более выносливым, крепким и бегал по полю наравне с другими.

История британца — Стюарт и футбол Фото: Daily Mail

На момент публикации Daily Mail парень весил 85 кг, носит размер одежды M и рассказал, что, вероятно, придется уйти из футбольной команды, потому что он не соответствует критериям. Стюарт подытожил, что радуется своему состоянию здоровья и внешнему виду и планирует и в дальнейшем поддерживать форму.

История британца — Стюарт в середине 2024 года Фото: Daily Mail

"Я просто чувствую, что могу наслаждаться жизнью без этой мысли, что все смотрят на меня и думают, что я отвратителен. В общем, я чувствую себя намного здоровее, а выход утром на прогулку просто дает ясность на весь день. Это так освежает и теперь настраивает меня на работу", — подытожил Стюарт.

Отметим, в мае Фокус писал об ошибках в здоровом питании, которые допускают украинцы. Среди них — малое количество воды, которая выпивается в течение суток, мало овощей и фруктов, нездоровые привычки.

Напоминаем, издание Health Shots подготовило коллекцию простых, но эффективных упражнений для поддержания тонуса организма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.