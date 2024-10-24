Чоловік втратив 35 кілограмів протягом шести місяців: як йому це вдалося (фото)

У британських ресторанах можна замовити здорову їжу, яка міститиме не більше 1 700 ккал. Замовляючи такі набори та додавши спорт, британець втрачав по 1 кг щотижня.

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Молодий британець вів нездоровий спосіб життя, але зумів його змінити і втратив понад 30 кг. Для цього він почав замовляти набори здорової їжі з ресторану, багато ходив пішки та зацікавився футболом. Про історію змін у життя хлопця написали на порталі Daile Mail.

На порталі розповіли про 30-річного Стюарта Кемпбелла з Великої Британії. Хлопець поділився досвідом боротьби з поганими звичками, через які він вживав нездорову їжу, вдягав просторий одяг і соромився виходити на вулицю. З його слів, все почалось у 2020 році, коли люди сиділи вдома через пандемію. У цей час він працював дистанційно, зовсім не рухався і харчувався жирною та нездоровою їжею. Спершу він важив 108 кг за зросту 168 см. На початок 2024 року — 119 кг, індекс маси тіла 41,4, що класифікується як ожиріння, йдеться у статті. У якийсь момент Стюарту набридло носити мішкуваті футболки і ховатися від людей, він змінив спосіб життя — режим харчування та фізичну активність. Протягом 5-6 місяців він втратив 35 кг і не планує зупинятися: очікує ще "мінус" 6 кг до кінця 2024 року.

Історія британця - який вигляд мав Стюарт на початку 2024 року Фото: Daily Mail

Які методи застосував Стюарт для налагодження здорового способу життя?

Перше. Припинив замовляти калорійну їжу, а натомість почав купувати набори здорового низькокалорійного та поживного харчування. Зі слів хлопця, замість жирних страв, він почав їсти горошок, пісну курятину, пюре і відчув, що почувається краще. Щодня він вживав 1 700 ккал. Прийом їжі, який складається, наприклад, з курячого філе з овочами та пюре, курки з сиром і картоплею, курки в кисло-солодкому соусі з рисом, містить по 300-400 ккал. Увечері віддається перевага високобілковим і низькокалорійним стравам.

Історія британця - приклад меню Стюарта Фото: Скриншот

Друге. Британець наростив фізичну активність і почав проходити мінімум 10 тис. кроків на добу. У статті також є фото занять на велотренажері.

Історія британця - Стюарт на велотренажері Фото: Daily Mail

"Цей метод виявився дуже легким, оскільки позбавив стресу. В результаті втрачається близько 1 кг на тиждень", — навели журналісти слова Стюарта.

Третє. Стюарт записався у футбольну команду, у яку набирали тілистих чоловіків (з ІМТ понад 27,5). Спершу він почувався ніяково і не міг багато бігати. З часом він став більш витривалим, міцним і бігав полем нарівні з іншими.

Історія британця - Стюарт і футбол Фото: Daily Mail

На момент публікації Daily Mail хлопець важив 85 кг, носить розмір одягу M і розповів, що, ймовірно, доведеться піти з футбольної команди, бо він не відповідає критеріям. Стюарт підсумував, що тішиться своєму стану здоров'я та зовнішньому вигляду і планує й надалі підтримувати форму.

Історія британця - Стюарт в середині 2024 року Фото: Daily Mail

"Я просто відчуваю, що можу насолоджуватися життям без цієї думки, що всі дивляться на мене і думають, що я огидний. Загалом, я відчуваю себе набагато здоровішим, а вихід вранці на прогулянку просто дає ясність на весь день. Це так освіжає і тепер налаштовує мене на роботу", — підсумував Стюарт.

Зазначимо, у травні Фокус писав про помилки в здоровому харчуванні, які допускають українці. Серед них — замала кількість води, яка випивається протягом доби, замало овочів та фруктів, нездорові звички.

Нагадуємо, видання Health Shots підготувало колекцію простих, але ефективних вправ для підтримки тонусу організму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.