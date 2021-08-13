Однією лівою: найвідоміші лівші в королівській родині Великобританії

Ген ліворукості передається в монаршій родині не одне покоління, а однією з найперших лівшів була королева Вікторія.

13 серпня в світі святкується День шульги. Вважається, що в світі від 10 до 12% людей вважають за краще писати і виконувати роботу лівою рукою. Серед цієї категорії людей було і є чимало дуже відомих людей: імператор французів і полководець Наполеон Бонапарт, колишній британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, низка президентів США, серед яких Джордж Буш і Джордж Буш-молодший, Барак Обама і Білл Клінтон, художник і скульптор Рафаель (Раффаелло Санті) Леонардо да Вінчі та багато інших. Фокус пропонує подивитися, хто з королівської сім'ї Великобританії теж є лівшею.

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Принц Вільям

Майбутній король Великобританії принц Вільям, як відомо, лівша, і його не раз бачили, коли він писав у гостьових книгах лівою рукою. У минулому він навіть жартував із цього приводу, заявляючи, що "в лівшів мозок кращий, ніж у правшів". Одна з перших його рис стала надбанням громадськості, коли він підписав книгу в свій перший день у школі в Ітоні, де він був сфотографований разом із батьками, принцом Чарльзом і принцесою Діаною, і молодшим братом принцом Гаррі.

[ + – ] Принц Вільям завжди пише лівою рукою Фото: Getty Images

Софі, графиня Уессекська

Дружина принца Едварда часто фотографується, використовуючи ліву руку для підпису свого імені.

[ + – ] Софі, графиня Уессекська Фото: Getty Images

Король Георг VI

Досить імовірно, що принц Вільям успадкував ген ліворукості від свого прадіда Георга VI. Кажуть, що батько королеви за своєю природою лівша. Хоч він і писав правою рукою, часто бачили, як він грає в теніс лівою рукою.

[ + – ] Король Георг VI писав правою рукою, але в теніс грав лівою Фото: Getty Images

Королева Вікторія

Тим часом король Георг VI, схоже, успадкував відмінну рису від своєї прабабусі королеви Вікторії. Монарх часто писала правою рукою, але малювала лівою рукою, припускаючи, що її, можливо, заохочували писати правою рукою — що було звичайною практикою в той час.

[ + – ] Королева Вікторія Фото: Getty Images

Принц Джордж

Широко відомо, що принц Джордж лівша. Але на нещодавніх фотографіях здається, що в старшої дитини Вільяма і Кейт домінувальна права рука. Під час участі в поло в червні 2019 року він був зображений, розмахуючи молотком правою рукою і, як відомо, використовував цю ж руку, щоб перемішати інгредієнти для різдвяного пудингу в грудні 2019 року.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в королівській родині вибухнув новий скандал. На сина королеви, принца Ендрю, подали до суду, звинувативши його в сексуальному насильстві. Позивачка — американка Вірджинія Джуффре Робертс, яка стверджує, що принц зґвалтував її, коли їй було 17 років.