Одной левой: самые известные левши в королевской семье Великобритании

Ген леворукости передается в монаршей семьи не одно поколение, а одной из самых первых левшей была королева Виктория.

13 августа в мире отмечается День левши. Считается, что в мире от 10 до 12 % людей предпочитают писать и выполнять работу левой рукой. Среди этой категории людей было и есть немало очень известных людей: император французов и полководец Наполеон Бонапарт, бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль, ряд президентов США, среди которых Джордж Буш и Джордж Буш- младший, Барак Обама и Билл Клинтон, художник и скульптор Рафаэль (Раффаэлло Санти) Леонардо да Винчи и многие другие. Фокус предлагает посмотреть, кто из королевской семьи Великобритании тоже является левшой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Принц Уильям

Будущий король Великобритании принц Уильям, как известно, левша, и его не раз видели, когда он писал в гостевых книгах левой рукой. В прошлом он даже шутил по этому поводу, заявляя, что "у левшей мозг лучше, чем у правшей". Одна из первых его черт стала достоянием общественности, когда он подписал книгу в свой первый день в школе в Итоне, где он был сфотографирован вместе с родителями, принцем Чарльзом и принцессой Дианой, и младшим братом принцем Гарри.

[ + – ] Принц Уильям всегда пишет левой рукой Фото: Getty Images

Софи, графиня Уэссекская

Жена принца Эдварда часто фотографируется, используя левую руку для подписи своего имени.

[ + – ] Софи, графиня Уэссекская Фото: Getty Images

Король Георг VI

Весьма вероятно, что принц Уильям унаследовал ген леворукости от своего прадеда Георга VI. Говорят, что отец королевы по природе своей левша. Хоть он и писал правой рукой, его часто видели играющим в теннис левой рукой.

[ + – ] Король Георг VI писал правой рукой, но в теннис играл левой Фото: Getty Images

Королева Виктория

Между тем король Георг VI, похоже, унаследовал отличительную черту от своей прабабушки королевы Виктории. Монарх часто писала правой рукой, но рисовала левой рукой, предполагая, что ее, возможно, поощряли писать правой рукой — что было обычной практикой в ​​то время.

[ + – ] Королева Виктория Фото: Getty Images

Принц Джордж

Широко известно, что принц Джордж левша. Но на недавних фотографиях кажется, что у старшего ребенка Уильяма и Кейт доминирующая правая рука. Во время участия в поло в июне 2019 года он был изображен, размахивая молотком правой рукой и, как известно, использовал эту же руку, чтобы перемешать ингредиенты для рождественского пудинга в декабре 2019 года.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Напомним, недавно стало известно, что в королевской семье разразился новый скандал. На сына королевы, принца Эндрю, подали в суд, обвинив его в сексуальном насилии. Истица – американка Вирджиния Джуффре Робертс, которая утверждает, что принц изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.