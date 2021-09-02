Японська принцеса відмовиться від виплати в розмірі 1,3 мільйони доларів напередодні весілля з простолюдином

Весілля члена королівської сім'ї з чоловіком із простої сім'ї переносили кілька разів.

27-річна родичка імператора Японії Нарухіто принцеса Мако змінить традицію напередодні свого весілля зі своїм коханим Кеєм Комурою. Японська аристократка відмовиться від суми 1,3 мільйони доларів, яка виплачується японським урядом жінкам із монаршої родини, які втрачають королівський статус після вступу в шлюб.

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Від своїх монарших титулів і привілеїв принцеса Мако змушена буде відмовитися через те, що її наречений — простолюдин. Весілля, яке вони неодноразово переносили, закохані планую зіграти наприкінці поточного року.

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За інформацією преси, майбутнє подружжя готуються організувати скромне свято, а після весілля переїдуть в США, де Комуро працюватиме в нью-йоркській юридичній фірмі. Також, повідомляється, що Мако стане першою сучасною принцесою, яка відмовиться від офіційного синтоїстського весільного обряду.

Пара познайомилася під час навчання в Міжнародному християнському університеті майже дев'ять років тому. Мако зізнавалася, що її відразу привернула відкрита усмішка Кея. У 2013 році він зробив їй пропозицію, і кілька років їхній роман розвивався на відстані, оскільки принцеса навчалася у Великобританії.

На початку 2020 року весілля було офіційно перенесене "на невизначений термін", що викликало чутки про скасування одруження. У ЗМІ активно курсувала інформація про те, що монарша родина Японії була різко проти союзу Мако з простолюдином Кеєм Камуро. Переважно, у зв'язку з тим, що мати нареченого була названа фінансовою аферисткою, хоча її вина доведена не була.

Однак, на початку 2021 року заручини були відновлені й закохані готуються оформити свої стосунки.

Офіційно про бажання Мако і Кея одружитися було оголошено чотири роки тому. Весілля закохані повинні були зіграти через рік, але перенесли торжество через свою "незрілість", заявивши, що вони хочуть все обдумати і підготуватися до нового етапу в житті.