22 вересня настає осіннє рівнодення 2021. Що можна і чого не можна робити в цей день

22 вересня настане день осіннього рівнодення. Наші предки вірили, що з цього дня осінь повноправно вступає в свої права.

22 вересня настане день осіннього рівнодення. Сонце перетне небесний екватор і перейде з однієї півкулі в іншу. У північній півкулі розпочнеться астрономічна осінь, в південному — весна. Дню осіннього рівнодення здавна приписували якусь містичну загадковість, святкували пов'язане з ним свято врожаю і починали підготовку до суворої зими.

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Деякі ритуали і прикмети осіннього рівнодення актуальні й зараз, а інші — просто цікаві. Фокус зібрав все найцікавіше, що пов'язане з днем осіннього рівнодення.

Осіннє рівнодення як астрономічне явище

У цей день Сонце розташовується прямо над екватором Землі. Півкулі планети отримують однакову кількість сонячного світла, а день дорівнює ночі. Потім тривалість світлового дня почне стрімко зменшуватися. І так триває до дня зимового сонцестояння — з цього моменту день починає зростати.

У сучасному світі це астрономічне явище може супроводжуватися проблемами в роботі супутників зв'язку, а через сонячне випромінювання можуть виникати радіоперешкоди.

Астрологи ж вважають осіннє рівнодення свого роду новою точкою відліку. Тому вони рекомендують до цього дня завершити важливі справи, позбутися від усього зайвого і скласти плани на майбутнє.

День осіннього рівнодення у слов'ян

Повір'я наших предків рівнодення наділяли містичним сенсом. Сам день був святковим: називали його по-різному, залежно від місцевості: Таусень, Овсень, або Радогощ. У день осіннього рівнодення у слов'ян починався сьомий місяць року, присвячений богу Велесу — є думка, що й назва "вересень" пов'язана з ім'ям цього божества.

До середини вересня закінчувалися польові роботи, завершувався збір врожаю, підростали пташенята. У цей день слов'яни шанували Ладу: вона вважалася богинею родючості та покровителькою весіль. Тож цього дня укладалися шлюбні союзи.

Осіннє рівнодення у слов'ян святкувалося не менше тижня, і враховувало низку обрядів і гулянь. Весь період святкування рівнодення називали Осенін. Осеніни починалися з братчини — зібрання старших чоловіків із кожної сім'ї. Вони приносили частування, обговорювали плани на майбутній рік. Під час святкових трапез пили особливий медовий напій, який настоювали на свіжозібраному хмелі.

[ + – ] "Свято осіннього рівнодення", полотно польського художника Альфреда Веруша-Ковальського Фото: Соцсети

Існував у слов'ян цікавий обряд: громада пекла величезний медовий пиріг, за яким ховався жрець і питав у присутніх, чи видно його. Якщо пиріг був малуватий і жерця було видно, зима обіцяла бути холодною і довгою. А якщо пекарі не поскупилися і жерцеві вдавалося сховатися за пирогом, то зиму обіцяли м'яку і без суворих морозів.

З приходом християнства осіннє рівнодення зблизилося з датою Різдва Пресвятої Богородиці або святом Другої Пречистої, що в деяких українських регіонах разом із Різдвом і Великоднем прирівнювалося до головних дванадесятих свят у році.

День осіннього рівнодення у друїдів

У західній традиції день осіннього рівнодення отримав назву Мабон, на честь персонажа уельської міфології Mabon ap Modron, який символізує чоловічу родючість в циклі міфів про короля Артура. Мабон — син Модрон, богині-матері, й Уріена, владики підземного царства. У день Мабон на Британських островах позбувалися від всього непотрібного, а також віддавали почесті покійним бабусям і прабабусям. Будинки прикрашали зібраними в лісі осіннім листям.

Майже у всіх культурах ц цей день було заведено залазити на пагорб або гору, щоб востаннє погрітися в променях ще по-літньому теплого сонця. Також люди йшли в ліс, збирати гриби і ягоди. Зробити запаси на зиму — й отримати частинку природної сили, яка накопичувалася все літо.

День осіннього рівнодення в Японії

В Японії день осіннього рівнодення вважається святом і днем, коли поминають предків. Офіційно свято було затверджене в 1948 році. Свято походить від стародавнього звичаю відвідувати синтоїстські святилища і дякувати богам за урожай.

Прикмети і повір'я в день осіннього рівнодення

У день осіннього рівнодення необхідно вмитися росою. Саме роса, зібрана в день осіннього рівнодення допоможе зберегти молодість і красу.

До дня осіннього рівнодення встигає горобина. Предки вірили, що якщо з'їсти ягоду горобини, всю зиму хвороби будуть обходити вас стороною. А якщо розкласти грона горобини біля вікон, то нечиста сила не проникне в будинок.

За горобині визначали, якою буде зима: чим більше ягід у гронах, — тим зима буде холоднішою.

Також вважалося, що зірвана в цей день гілка горобини вилікує безсоння і нічної задухи, які насилають сили темряви.

[ + – ] Горобина — відганяє злих духів Фото: Соцсети

Головним у цей день був ритуал поновлення вогню. У будинку гасили старе полум'я і запалювали нове. Люди вірили, що воно в цей час володіє особливою магічною енергією.

Щоб заманити удачу — пригощали рідних і знайомих кашею із зерна нового врожаю, пирогами з яблуками і медом, щоб урожай наступного року був багатим.

Чого не можна робити в день осіннього рівнодення 22 вересня