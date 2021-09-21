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22 вересня настає осіннє рівнодення 2021. Що можна і чого не можна робити в цей день

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Осіннє рівнодення, друїди, стоунхендж
Фото: Getty Images | У давнину рівнодення наділяли містичним сенсом

22 вересня настане день осіннього рівнодення. Наші предки вірили, що з цього дня осінь повноправно вступає в свої права.

22 вересня настане день осіннього рівнодення. Сонце перетне небесний екватор і перейде з однієї півкулі в іншу. У північній півкулі розпочнеться астрономічна осінь, в південному — весна. Дню осіннього рівнодення здавна приписували якусь містичну загадковість, святкували пов'язане з ним свято врожаю і починали підготовку до суворої зими.

Деякі ритуали і прикмети осіннього рівнодення актуальні й зараз, а інші — просто цікаві. Фокус зібрав все найцікавіше, що пов'язане з днем осіннього рівнодення.

Осіннє рівнодення як астрономічне явище

У цей день Сонце розташовується прямо над екватором Землі. Півкулі планети отримують однакову кількість сонячного світла, а день дорівнює ночі. Потім тривалість світлового дня почне стрімко зменшуватися. І так триває до дня зимового сонцестояння — з цього моменту день починає зростати.

У сучасному світі це астрономічне явище може супроводжуватися проблемами в роботі супутників зв'язку, а через сонячне випромінювання можуть виникати радіоперешкоди.

Астрологи ж вважають осіннє рівнодення свого роду новою точкою відліку. Тому вони рекомендують до цього дня завершити важливі справи, позбутися від усього зайвого і скласти плани на майбутнє.

День осіннього рівнодення у слов'ян

Повір'я наших предків рівнодення наділяли містичним сенсом. Сам день був святковим: називали його по-різному, залежно від місцевості: Таусень, Овсень, або Радогощ. У день осіннього рівнодення у слов'ян починався сьомий місяць року, присвячений богу Велесу — є думка, що й назва "вересень" пов'язана з ім'ям цього божества.

До середини вересня закінчувалися польові роботи, завершувався збір врожаю, підростали пташенята. У цей день слов'яни шанували Ладу: вона вважалася богинею родючості та покровителькою весіль. Тож цього дня укладалися шлюбні союзи.

Осіннє рівнодення у слов'ян святкувалося не менше тижня, і враховувало низку обрядів і гулянь. Весь період святкування рівнодення називали Осенін. Осеніни починалися з братчини — зібрання старших чоловіків із кожної сім'ї. Вони приносили частування, обговорювали плани на майбутній рік. Під час святкових трапез пили особливий медовий напій, який настоювали на свіжозібраному хмелі.

осіннє рівнодення, Альфред Веруша-Ковальський
"Свято осіннього рівнодення", полотно польського художника Альфреда Веруша-Ковальського
Фото: Соцсети

Існував у слов'ян цікавий обряд: громада пекла величезний медовий пиріг, за яким ховався жрець і питав у присутніх, чи видно його. Якщо пиріг був малуватий і жерця було видно, зима обіцяла бути холодною і довгою. А якщо пекарі не поскупилися і жерцеві вдавалося сховатися за пирогом, то зиму обіцяли м'яку і без суворих морозів.

З приходом християнства осіннє рівнодення зблизилося з датою Різдва Пресвятої Богородиці або святом Другої Пречистої, що в деяких українських регіонах разом із Різдвом і Великоднем прирівнювалося до головних дванадесятих свят у році.

День осіннього рівнодення у друїдів

У західній традиції день осіннього рівнодення отримав назву Мабон, на честь персонажа уельської міфології Mabon ap Modron, який символізує чоловічу родючість в циклі міфів про короля Артура. Мабон — син Модрон, богині-матері, й Уріена, владики підземного царства. У день Мабон на Британських островах позбувалися від всього непотрібного, а також віддавали почесті покійним бабусям і прабабусям. Будинки прикрашали зібраними в лісі осіннім листям.

Майже у всіх культурах ц цей день було заведено залазити на пагорб або гору, щоб востаннє погрітися в променях ще по-літньому теплого сонця. Також люди йшли в ліс, збирати гриби і ягоди. Зробити запаси на зиму — й отримати частинку природної сили, яка накопичувалася все літо.

День осіннього рівнодення в Японії

В Японії день осіннього рівнодення вважається святом і днем, коли поминають предків. Офіційно свято було затверджене в 1948 році. Свято походить від стародавнього звичаю відвідувати синтоїстські святилища і дякувати богам за урожай.

Прикмети і повір'я в день осіннього рівнодення

  • У день осіннього рівнодення необхідно вмитися росою. Саме роса, зібрана в день осіннього рівнодення допоможе зберегти молодість і красу.
  • До дня осіннього рівнодення встигає горобина. Предки вірили, що якщо з'їсти ягоду горобини, всю зиму хвороби будуть обходити вас стороною. А якщо розкласти грона горобини біля вікон, то нечиста сила не проникне в будинок.
  • За горобині визначали, якою буде зима: чим більше ягід у гронах, — тим зима буде холоднішою.
  • Також вважалося, що зірвана в цей день гілка горобини вилікує безсоння і нічної задухи, які насилають сили темряви.
горобина, кисть горобини, ягоди
Горобина — відганяє злих духів
Фото: Соцсети

Головним у цей день був ритуал поновлення вогню. У будинку гасили старе полум'я і запалювали нове. Люди вірили, що воно в цей час володіє особливою магічною енергією.

Щоб заманити удачу — пригощали рідних і знайомих кашею із зерна нового врожаю, пирогами з яблуками і медом, щоб урожай наступного року був багатим.

Чого не можна робити в день осіннього рівнодення 22 вересня

  • не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не відлякати удачу;
  • не можна лихословити і лаятися, тому що помиритися буде нелегко;
  • не викидайте залишки їжі зі столу, краще віддати їх птахам, або худобі. Інакше весь рік буде не вистачати грошей;
  • забороняється давати в борг.