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22 сентября наступает осеннее равноденствие 2021. Что можно и чего нельзя делать в этот день

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осенее равноденствие, друиды, стоунхендж
Фото: Getty Images | В древности равноденствие наделяли мистическим смыслом

22 сентября наступит день осеннего равноденствия. Наши предки верили, что с этого дня осень полноправно вступает в свои права.

22 сентября наступит день осеннего равноденствия. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из одного полушария в другое. В северном полушарии начнется астрономическая осень, в южном – весна. Дню осеннего равноденствия исстари приписывали некую мистическую загадочность, отмечали связанный с ним праздник урожая и начинали подготовку к суровой зиме.

Некоторые ритуалы и приметы осеннего равноденствия актуальны и сейчас, а другие — просто любопытны. Фокус собрал все самое интересное, что связано с днем осеннего равноденствия.

Осеннее равноденствие как астрономическое явление

В этот день Солнце располагается прямо над экватором Земли. Полушария планеты получают одинаковое количество солнечного света, а день равен ночи. Затем продолжительность светового дня начнет стремительно уменьшаться. И так продолжается до дня зимнего солнцестояния – с этого момента день начинает расти.

В современном мире это астрономическое явление может сопровождаться проблемами в работе спутников связи, а из-за солнечного излучения могут возникать радиопомехи.

Астрологи же считают осеннее равноденствие своего рода новой точкой отчета. Поэтому они рекомендуют до этого дня завершить важные дела, избавиться от всего лишнего и составить планы на будущее.

День осеннего равноденствия у славян

Поверья наших предков равноденствие наделяли мистическим смыслом. Сам день был праздничным: называли его по-разному, в зависимости от местности: Таусень, Овсень, или Радогощь. В день осеннего равноденствия у славян наступал седьмой месяц года, посвященный богу Велесу — есть мнение, что и название "вересень" связано с именем этого божества.

К середине сентября заканчивались полевые работы, завершался сбор урожая, подрастали птенцы. В этот день славяне почитали Ладу: она считалась богиней плодородия и покровительницей свадеб. Так что в это время заключались брачные союзы.

Осеннее равноденствие у славян праздновалось не менее недели, и включало в себя череду обрядов и гуляний. Весь период празднования равноденствия называли Осенинами. Осенины начинались с братчины — собрания старших мужчин из каждой семьи. Они приносили угощения, обсуждали планы на будущий год. Во время праздничных трапез пили особый медовый напиток, который настаивали на свежесобранном хмеле.

осеннее равноденствие, Альфред Веруш-Ковальский
"Праздник осеннего равноденствия", полотно польского художника Альфреда Веруша-Ковальского
Фото: Соцсети

Существовал у славян интересный обряд: община пекла огромный медовый пирог, за которым прятался жрец и спрашивал у собравшихся, видно ли его. Если пирог оказывался маловат и жреца было видно, зима обещала быть холодной и долгой. А если пекари не поскупились и жрецу удавалось спрятаться за пирогом, то зиму обещали мягкую и без суровых морозов.

С утверждением христианства осеннее равноденствие сблизилось с датой Рождества Пресвятой Богородицы или праздником Второй Пречистой, что в некоторых украинских регионах вместе с Рождеством и Пасхой приравнивалось к главным двунадесятым праздникам в году.

День осеннего равноденствия у друидов

В западной традиции день осеннего равноденствия получил название Мабон, в честь персонажа уэльской мифологии Mabon ap Modron, который символизирует мужское плодородие в цикле мифов о короле Артуре. Мабон — сын Модрон, богини-матери, и Уриена, владыки подземного царства. В день Мабона на Британских островах избавлялись от всего ненужного, а также воздавали почести покойным бабкам и прабабкам. Дома украшали собранными в лесу осенними листьями.

Почти во всех культурах в этот день было принято забираться на холм или гору, чтобы в последний раз погреться в лучах еще по-летнему теплого солнца. Также люди шли в лес, собирать грибы и ягоды. Сделать запасы на зиму — и получить частицу природной силы, которая копилась все лето.

День осеннего равноденствия в Японии

В Японии день осеннего равноденствия считается праздником и днем, когда поминают предков. Официально праздник был утвержден в 1948 году. Праздник происходит от древнего обычая посещать синтоистские святилища и благодарить богов за урожай.

Приметы и поверья в день осеннего равноденствия

  • В день осеннего равноденствия необходимо умыться росой. Именно роса, собранная в день осеннего равноденствия поможет сохранить молодость и красоту.
  • Ко дню осеннего равноденствия поспевает рябина. Предки верили, что если съесть ягоду рябины, всю зиму болезни будут обходить вас стороной. А если разложить гроздья рябины у окон, то нечистая сила не проникнет в дом.
  • По рябине определяли, какой будет зима: чем больше ягод в гроздьях, — тем зима будет холодней.
  • Также считалось, что сорванная в этот день ветка рябины излечит бессонницу и ночное удушье, которые насылают силы тьмы.
рябина, кисть рябины, ягоды
Рябина - отгоняет злых духов
Фото: Соцсети

Главным в этот день был ритуал обновления огня. В доме гасили старое пламя и зажигали новое. Люди верили, что оно в это время обладает особой магической энергией.

Чтобы приманить удачу – угощали родных и знакомых кашей из зерна нового урожая, пирогами с яблоками и медом, чтобы урожай следующего года был богатым.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтоб не отпугнуть удачу;
  • Нельзя сквернословить и ругаться, потому что помириться будет нелегко;
  • Запрещается выбрасывать остатки еды со стола, лучше отдать их птицам, или домашнему скоту. Иначе весь год будет не хватать денег;
  • Запрещается давать в долг.