22 сентября наступает осеннее равноденствие 2021. Что можно и чего нельзя делать в этот день

22 сентября наступит день осеннего равноденствия. Наши предки верили, что с этого дня осень полноправно вступает в свои права.

22 сентября наступит день осеннего равноденствия. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из одного полушария в другое. В северном полушарии начнется астрономическая осень, в южном – весна. Дню осеннего равноденствия исстари приписывали некую мистическую загадочность, отмечали связанный с ним праздник урожая и начинали подготовку к суровой зиме.

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Некоторые ритуалы и приметы осеннего равноденствия актуальны и сейчас, а другие — просто любопытны. Фокус собрал все самое интересное, что связано с днем осеннего равноденствия.

Осеннее равноденствие как астрономическое явление

В этот день Солнце располагается прямо над экватором Земли. Полушария планеты получают одинаковое количество солнечного света, а день равен ночи. Затем продолжительность светового дня начнет стремительно уменьшаться. И так продолжается до дня зимнего солнцестояния – с этого момента день начинает расти.

В современном мире это астрономическое явление может сопровождаться проблемами в работе спутников связи, а из-за солнечного излучения могут возникать радиопомехи.

Астрологи же считают осеннее равноденствие своего рода новой точкой отчета. Поэтому они рекомендуют до этого дня завершить важные дела, избавиться от всего лишнего и составить планы на будущее.

День осеннего равноденствия у славян

Поверья наших предков равноденствие наделяли мистическим смыслом. Сам день был праздничным: называли его по-разному, в зависимости от местности: Таусень, Овсень, или Радогощь. В день осеннего равноденствия у славян наступал седьмой месяц года, посвященный богу Велесу — есть мнение, что и название "вересень" связано с именем этого божества.

К середине сентября заканчивались полевые работы, завершался сбор урожая, подрастали птенцы. В этот день славяне почитали Ладу: она считалась богиней плодородия и покровительницей свадеб. Так что в это время заключались брачные союзы.

Осеннее равноденствие у славян праздновалось не менее недели, и включало в себя череду обрядов и гуляний. Весь период празднования равноденствия называли Осенинами. Осенины начинались с братчины — собрания старших мужчин из каждой семьи. Они приносили угощения, обсуждали планы на будущий год. Во время праздничных трапез пили особый медовый напиток, который настаивали на свежесобранном хмеле.

[ + – ] "Праздник осеннего равноденствия", полотно польского художника Альфреда Веруша-Ковальского Фото: Соцсети

Существовал у славян интересный обряд: община пекла огромный медовый пирог, за которым прятался жрец и спрашивал у собравшихся, видно ли его. Если пирог оказывался маловат и жреца было видно, зима обещала быть холодной и долгой. А если пекари не поскупились и жрецу удавалось спрятаться за пирогом, то зиму обещали мягкую и без суровых морозов.

С утверждением христианства осеннее равноденствие сблизилось с датой Рождества Пресвятой Богородицы или праздником Второй Пречистой, что в некоторых украинских регионах вместе с Рождеством и Пасхой приравнивалось к главным двунадесятым праздникам в году.

День осеннего равноденствия у друидов

В западной традиции день осеннего равноденствия получил название Мабон, в честь персонажа уэльской мифологии Mabon ap Modron, который символизирует мужское плодородие в цикле мифов о короле Артуре. Мабон — сын Модрон, богини-матери, и Уриена, владыки подземного царства. В день Мабона на Британских островах избавлялись от всего ненужного, а также воздавали почести покойным бабкам и прабабкам. Дома украшали собранными в лесу осенними листьями.

Почти во всех культурах в этот день было принято забираться на холм или гору, чтобы в последний раз погреться в лучах еще по-летнему теплого солнца. Также люди шли в лес, собирать грибы и ягоды. Сделать запасы на зиму — и получить частицу природной силы, которая копилась все лето.

День осеннего равноденствия в Японии

В Японии день осеннего равноденствия считается праздником и днем, когда поминают предков. Официально праздник был утвержден в 1948 году. Праздник происходит от древнего обычая посещать синтоистские святилища и благодарить богов за урожай.

Приметы и поверья в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия необходимо умыться росой. Именно роса, собранная в день осеннего равноденствия поможет сохранить молодость и красоту.

Ко дню осеннего равноденствия поспевает рябина. Предки верили, что если съесть ягоду рябины, всю зиму болезни будут обходить вас стороной. А если разложить гроздья рябины у окон, то нечистая сила не проникнет в дом.

По рябине определяли, какой будет зима: чем больше ягод в гроздьях, — тем зима будет холодней.

Также считалось, что сорванная в этот день ветка рябины излечит бессонницу и ночное удушье, которые насылают силы тьмы.

[ + – ] Рябина - отгоняет злых духов Фото: Соцсети

Главным в этот день был ритуал обновления огня. В доме гасили старое пламя и зажигали новое. Люди верили, что оно в это время обладает особой магической энергией.

Чтобы приманить удачу – угощали родных и знакомых кашей из зерна нового урожая, пирогами с яблоками и медом, чтобы урожай следующего года был богатым.

Чего нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября