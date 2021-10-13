День Покрови Пресвятої Богородиці 2021: що можна і чого не можна робити в це свято

Покрова Пресвятої Богородиці — велике християнське свято, яке має багатовікову історію і традиції.

14 вересня відзначається один із найбільш шанованих серед християн свят — день Покрови Пресвятої Богородиці, який ще називають третьою Пречистою. Фокус зібрав усі легенди, традиції, та обряди, пов'язані з цим днем.

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Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Своїм корінням це свято, повна назва якого — Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Пріснодіви Марії, йде у візантійську епоху, коли в Константинополі (Царгороді) у Влахернській церкві, що стояла поруч із палацом імператора, зберігалася головна хустка Богородиці (омофор) і частина поясу, перенесені п'ять століть тому з Палестини. Чудова реліквія неодноразово ставала оберегом для столиці Візантії.

Наприклад, під час облоги Константинополя племенами аварів у 626 році патріарх Сергій проніс по стінах чудотворну ікону Божої матері, і на міському валу раптом з'явилася жінка в дорогоцінному уборі, оточена сяйвом. Вождь аварів був настільки наляканий цим баченням, що поспішив відкликати війська.

Влахернська Богоматір кілька разів допомагала Константинополю, який протягом тисячі років був духовною столицею християнського світу — під час облоги арабами в 718 році, болгарами в 926-му. Покрова Пресвятої Богородиці, згідно з переказами, врятувала Константинополь і під час походу русів (на той момент — язичників).

[ + – ] Ікона "Покрова Пресвятої Богородиці" Фото: Скриншот

Покрова Богородиці врятувала Царгород від війська Аскольда та Діра

Ось як описує цю історію "Повість минулих літ": "У рік 6374 (866) пішли Аскольд і Дір війною на греків і прийшли до них у 14-й рік царювання Михайла. Цар же був у цей час у поході на агарян, дійшов уже до Чорної річки, коли єпарх надіслав йому звістку, що русь іде походом на Царгород, і вернувся цар. Ці ж увійшли всередину суду, безліч християн убили й осадили Царгород двомастами кораблями. Цар же насилу увійшов у місто і всю ніч молився з патріархом Фотієм у церкві святої Богородиці у Влахерні, і винесли вони з піснями божественну ризу святої Богородиці, і змочили в морі її полу. Була в цей час тиша і море було спокійне, але тут раптово піднялася буря з вітром, і знову встали величезні хвилі, розкидало кораблі безбожних руських, і прибило їх до берега, і переламали, тож мало кому з них вдалося уникнути цієї біди і повернутися додому".

За розповідями, Аскольд і його воїни були настільки вражені подією, що незабаром після того, як покинули околиці Константинополя, прийняли хрещення і стали християнами. Аскольд після хрещення отримав церковне ім'я Микола.

[ + – ] Чудесний порятунок Константинополя за допомогою ризи Богоматері. Ікона XVII ст. Фото: Википедия

Згідно з переказами, врятувала Богородиця Константинополь і від облоги сарацинів (мусульман) у 910 році

Як було встановлене свято Покрови Пресвятої Богородиці

За однією з версій, це сталося 1 (14) жовтня, коли під час всеношної все в тому ж Влахернському храмі юродивий Андрій (відомий християнський святий) і його учень Єпіфаній, піднявши очі, побачили над Царськими вратами Марію, матір Ісуса, котра йде до них. Вона була осяяна світлом та оточена ангелами і святими. Її супроводжували Іоанн Хреститель та апостол Іоанн Богослов.

Богородиця зупинилася перед вівтарем, над людьми, які молилися про те, щоб Господь захистив їх від ворогів. Ставши на коліна, Богоматір почала молитися за всіх християн зі сльозами на очах. Після тривалої молитви вона простягнула над усіма присутніми в храмі покривало зі своєї голови, захищаючи їх від видимих і невидимих ворогів, і, сяючи в променях світла, просила Сина Божого прийняти молитви всіх цих людей і врятувати від смерті.

Діва Марія зникла, забравши з храму покривало, а в церкві ще довго витала в повітрі благодать.

Святий Андрій з трепетом споглядав чудове бачення і запитав свого учня, блаженного Єпіфанія, котрий стояв поряд із ним: "Чи бачиш, брате, Царицю і Пані, яка молиться за весь світ?" Єпіфаній відповів: "Бачу, святий отче, і жахаюся".

Юродивий Андрій, який побачив Богородицю, був зарахований до лику святих, а його учень — до лику блаженних. У житії святого Андрія Юродивого дата, коли сталося це чудо, не вказане. Але святитель Димитрій Ростовський повідомляє, що явище Богородиці відбулося в правління імператора Лева Мудрого — в неділю, 1 жовтня, о четвертій годині ночі. Тому православні християни й продовжують відзначати свято Покрови 1 (14) жовтня.

На Русі свято Покрова Пресвятої Богородиці постановив відзначати князь Андрій Боголюбський в першій половині 1160-х років. У цей період з'явилися і перші храми на честь Покрови.

Для українських козаків свято Покрови мало особливе значення — вони вважали Богоматір своєю покровителькою. Саме 14 жовтня відзначається День українського козацтва, а з 2015 року цей день став офіційним державним вихідним на честь святкування Дня захисника України.

Прикмети на Покрову 2021

Оскільки Покрова припадає на середину жовтня, коли на вулиці стає холодно і приходять перші заморозки, чимало прикмет пов'язані якраз із погодою. З давніх-давен вважалося, що саме в цей день землю покриває перший сніг.

На Покрову до обіду осінь — після обіду зима;

Тепло на Покров — до теплої зими, а холод — до морозної;

Якщо на Покрову дме східний або західний вітер — зима буде сувора, південний, — до м'якої, північний — до сніжної. Мінливий вітер — до мінливої зими і холодної та вітряної весни;

Повністю голі дерева на Покрову — до легкої зими, з листям — до морозної;

День без дощу і снігу — до затяжної осені;

Відлетіли журавлі — до холодної зими. Якщо ці птахи відлітають після Покрови, то зима буде теплою;

Перший сніг на Покрову означає, що зима вступить у свої права ще не скоро.

[ + – ] Заморозки на Покрову обіцяють холодну зиму Фото: Platon.Asia

Оскільки назва свята асоціювалася з покритою головою, шлюбом, то в цей період було заведено грати весілля. Якщо 14 жовтня було весілля і йшов дощ, це обіцяло молодятам довге і щасливе сімейне життя.

Дівчата, які дуже хотіли заміж, у цей день намагалися першими прибігти до церкви і поставити свічку біля ікони Покрови Пресвятої Богородиці, попросивши її про щасливе заміжжя. Та, яка робила це раніше за всіх, мала всі шанси незабаром піти під вінець.

[ + – ] На Покрову заведено йти до церкви, молитися і просити у Бога милості для сім'ї та гарного нареченого Фото: Соцсети

На Покрову не можна було відмовляти сватам — це обіцяло дівчині самотність на три наступні роки.

Попит на наречених і кількість весіль теж примудрялися визначати за погодою. Наші предки вірили, що якщо на Покрову вітер — наречені будуть нарозхват, а якщо випаде сніг — це до великої кількості весіль і щастя молодих.

Напередодні свята дівчата ворожили на своїх суджених на вечорницях, час яких якраз починався в цей період, оскільки через холоди молодіжні гуляння з вулиці перекочовували в будинки, і тривали до березня.

Що приготувати на свято Покрови

На Покрову немає поста, тому обмежень в їжі не було: готували страви з грибами, капустою, м'ясом, рибою, пекли пиріжки і пироги. У цей день господині обов'язково робили і млинці, щоб взимку в будинку було тепло і ситно. Забобонні господині млинці розкладали по кутах будинку, щоб "задобрити домовика" і захистити своє житло від бід і напастей.

Вважалося, що в будинку, де є дівчата на виданні, стіл повинен бути рясним: а раптом свати завітають!

Чого не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

не можна займатися серйозною господарською роботою: копати, будувати, прибирати. Також не рекомендується шити, в'язати, прати, прасувати;

на Покрову заборонено сваритися, грубо лаятися, пити спиртні напої;

не можна давати в борг і брати в борг гроші.

Нагадаємо, Православна Церква України (ПЦУ) запустила мобільний додаток "Моя Церква". З його допомогою можна спілкуватися зі священиком у режимі онлайн-листування.