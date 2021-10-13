День Покрова Пресвятой Богородицы 2021: что можно и чего нельзя делать в этот праздник

Покров Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, который имеет многовековую историю и традиции.

14 сентября отмечается один из самых почитаемых среди христиан праздников – день Покрова Пресвятой Богородицы, который еще называют третьей Пречистой. Фокус собрал все легенды, традиции, и обряды, связанные с этим днем.

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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Своими корнями этот праздник, полное название которого — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, уходит в византийскую эпоху, когда в Константинополе (Царьграде) во Влахернской церкви, стоявшей рядом с дворцом императора, хранился головной платок Богородицы (омофор) и часть пояса, перенесенные пять столетий назад из Палестины. Чудесная реликвия неоднократно становилась оберегом для столицы Византии.

Например, во время осады Константинополя племенами аваров в 626 году патриарх Сергий пронес по стенам чудотворную икону Божьей матери, и на городском валу вдруг появилась женщина в драгоценном уборе, окруженная сиянием. Вождь аваров был так напуган этим видением, что поспешил отозвать войска.

Влахернская Богоматерь несколько раз помогала Константинополю, который на протяжении тысячи лет был духовной столицей христианского мира — во время осады арабами в 718 году, болгарами в 926-м. Покров Пресвятой Богородицы, согласно преданиям, спас Константинополь и во время похода русов (на тот момент — язычников).

[ + – ] Икона "Покров Пресвятой Богородицы" Фото: Скриншот

Покров Богородицы спас Царьград от войска Аскольда и Дира

Вот как описывает эту историю "Повесть временных лет": "В год 6374 (866) пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море ее полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".

По рассказам, Аскольд и его воины были настолько поражены произошедшим, что вскоре после того, как покинули окрестности Константинополя, приняли крещение и стали христианами. Аскольд после крещения получил церковное имя Николай.

[ + – ] Чудесное спасение Константинополя при помощи ризы Богоматери. Икона XVII в. Фото: Википедия

Согласно преданию, спасла Богородица Константинополь и от осады сарацинов (мусульман) в 910 году

Как был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы

По одной из версий, это случилось 1 (14) октября, когда во время всенощного бдения все в том же Влахернском храме юродивый Андрей (известный христианский святой) и его ученик Епифаний, подняв глаза, увидели над Царскими вратами идущую к ним Марию, мать Иисуса. Она была озарена светом и окружена ангелами и святыми. Ее сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

Богородица остановилась перед алтарем, над людьми, молившимися о том, чтобы Господь защитил их от врагов. Став на колени, Богоматерь начала молиться за всех христиан со слезами на глазах. После продолжительной молитвы она распростерла над всеми присутствующими в храме покрывало со своей головы, защищая их от видимых и невидимых врагов, и, сияя в лучах света, просила Сына Божьего принять молитвы всех этих людей и спасти от смерти.

Дева Мария исчезла, забрав из храма покров, а в церкви еще долго витала в воздухе благодать.

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Юродивый Андрей увидевший Богородицу, был причислен к лику святых, а его ученик – к лику блаженных. В житии святого Андрея Юродивого дата, когда случилось это чудо, не указано. Но святитель Дмитрий Ростовский сообщает, что явление Богородицы произошло в правление императора Льва Мудрого — в воскресенье, 1 октября, в четвертом часу ночи. Поэтому православные христиане и продолжают отмечать праздник Покрова 1 (14) октября.

На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы постановил отмечать князь Андрей Боголюбский в первой половине 1160-х годов. В этот период появились и первые храмы в честь Покрова.

Для украинских казаков праздник Покрова имел особое значение — они считали Богоматерь своей покровительницей. Именно 14 октября отмечается День украинского казачества, а с 2015 года этот день стал официальным государственным выходным в честь празднования Дня защитника Украины.

Приметы на Покров 2021

Поскольку Покров приходится на середину октября, когда на улице становится холодно и приходят первые заморозки, немало примет связаны как раз с погодой. Издревле считалось, что именно в этот день землю покрывает первый снег.

На Покров до обеда осень – после обеда зима;

Тепло на Покров – к теплой зиме, а холод – к морозной;

Если на Покров дует восточный или западный ветер – зима будет суровая, южный, – к мягкой, северный – к снежной. Переменчивый ветер – к переменчивой зиме и холодной и ветреной весне;

Полностью голые деревья на Покров – к легкой зиме, с листьями – к морозной;

День без дождя и снега – к затяжной осени;

Улетели журавли – к холодной зиме. Если эти птицы улетают после Покрова, то зима будет теплой;

Первый снег на Покров означает, что зима вступит в свои права еще не скоро.

[ + – ] Заморозки на Покрову сулят холодную зиму Фото: Platon.Asia

Поскольку название праздника ассоциировалось с покрытой головой, браком, то в этот период было принято играть свадьбы. Если 14 октября была свадьба и шел дождь, это сулило молодоженам долгую и счастливую семейную жизнь.

Девушки, которые очень хотели замуж, в этот день старались первыми прибежать в церковь и поставить свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы, попросив ее о счастливом замужестве. Та, которая делала это раньше всех, имела все шансы в скором времени пойти под венец.

[ + – ] На Покров принято идти в церковь, молиться и просить у Бога милости для семьи и хорошего жениха Фото: Соцсети

На Покров нельзя было отказывать сватам – это сулило девушке одиночество на три следующих года.

Спрос на невест и количество свадеб тоже умудрялись определять по погоде. Наши предки верили, что если на Покров ветер – невесты будут нарасхват, а если выпадет снег – это к большому количеству свадеб и счастью молодых.

В преддверии праздника девушки гадали на своих суженых на вечерницах, время которых как раз начиналось в этот период, поскольку из-за холодов молодежные гулянья из улицы перекочевывали в дома, и продолжалось до марта.

Что приготовить на праздник Покрова

В Покров нет поста, поэтому ограничений в еде не было: готовили блюда с грибами, капустой, мясом, рыбой, пекли пирожки и пироги. В этот день хозяйки обязательно делали и блины, чтобы зимой в доме было тепло и сытно. Суеверные хозяйки блины раскладывали по углам дома, чтобы "задобрить домового" и защитить свое жилье от бед и напастей.

Считалось, что в доме, где есть девушки на выданье, стол должен быть обильным: а вдруг сваты пожалуют!

Чего нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Нельзя заниматься серьезной хозяйственной работой: копать, строить, убирать. Также не рекомендуется шить, вязать, стирать, гладить.

На Покров запрещено ссориться, грубо ругаться, пить спиртные напитки.

Нельзя давать взаймы и брать в долг деньги.

Напомним, Православная Церковь Украины (ПЦУ) запустила мобильное приложение "Моя Церковь". С его помощью можно общаться со священником в режиме онлайн-переписки.