Сестра Кейт Міддлтон врятувала її шлюб із принцом Вільямом, – ЗМІ

Піппа Міддлтон не тільки зуміла не дати сестрі скотитися в депресію після розставання з Вільямом у 2007 році, але й змусила спадкоємця британського престолу пошкодувати про розрив, чим врятувала одну з найкрасивіших пар Великобританії.

Герцогами Кембриджськими, які цього року відзначили 10-річчя шлюбу, зараз захоплюється весь світ, вважаючи їх зразком міцної сім'ї. Однак мало хто знає, що ще у 2007 році Вільям і Кейт практично розлучилися, і лише одній людині виявилося під силу вивести пару з кризи, пише Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цією людиною стала Піппа Міддлтон, молодша сестра Кейт і за сумісництвом її найближча подруга.

У 2007 році Кейт і Вільям розлучилися після п'яти років стосунків. Незважаючи на те, що в них і раніше виникали розбіжності, цей розрив став найгучнішим, і доволі засмутив британців, котрі стежили за особистим життям принца Вільяма та його дівчини.

Своє рішення розлучитись спадкоємець британського престолу мотивував тим, що їм нібито треба розібратися у своїх почуттях, проте, за словами інсайдерів, причина була в іншому. Вільям скаржився друзям, що в його стосунках із Кейт "зникла веселість", він "не відчуває свободи", а також казали, що найбільше його бентежило неблагородне походження міс Міддлтон. Що ж до Кейт, то вона дуже важко переживала розрив і готова була піти в себе й обірвати всі зв'язки, щоб страждати на самоті.

[ + – ] Кейт Міддлтон після закінчення університету.

І тут на сцену вийшла Піппа, яка почала буквально силою витягувати сестру на вечірки, щоб відволікти її від переживання розриву. Дівчата відривалися в найвідоміших нічних клубах Лондона Mahiki, Raffles та Mamilanji і не залишилися поза увагою мисливців за сенсаціями. Ці кадри потрапили на очі колишньому хлопцеві Кейт.

"Фотографії їхніх веселих ночей, як повідомляється, побачив Вільям, якому нібито було сумно бачити життя своєї колишньої без нього", – розповідають джерела.

Через чотири місяці пара возз'єдналася, а у 2011-му весь світ спостерігав за одним із найочікуваніших і найкрасивіших королівських весіль.

[ + – ] На весіллі Кейт і принца Вільяма Піппа була подружкою нареченої Фото: Getty Images

Принц Вільям і Кейт уперше зустрілися у 2001 році в університеті Сент-Ендрюс, стали близькими друзями і навіть мешкали разом на другому курсі університету, перш ніж зав'язати романтичні стосунки.

Їхній роман став надбанням громадськості після того, як їх сфотографували разом на лижному відпочинку у 2004 році, а у 2006 році Кейт була серед гостей на весільній церемонії дочки герцогині Корнуольської.

[ + – ] Піппа Міддлтон – сестра та близька подруга Кейт Міддлтон Фото: 24 Канал

Під час інтерв'ю після заручин 2010 року принц Вільям сказав журналісту Тому Бредбі про пережите у 2007 році розставання:

"Ми обидва були дуже молоді. Ми дуже намагалися знайти свій власний шлях, і ми росли, тому це було недовго (розлука), і вона спрацювала найкращим чином для нас".

"У той час я була не дуже рада цьому, але насправді це зробило мене сильнішою. Ви дізнаєтеся про себе те, що, можливо, не усвідомлювали. Я думаю, що ви можете бути повністю поглинені стосунками, коли ви молодші, і я справді цінувала цей час для себе, хоча я не думала про це на той час", – додала Кейт.

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон розповів, чому вона заслужила право стати королевою Великобританії.