Сестра Кейт Миддлтон спасла ее брак с принцем Уильямом, – СМИ

Пиппа Миддлтон не только сумела не дать сестре скатиться в депрессию после расставания с Уильямом в 2007 году, но и заставила наследника британского престола пожалеть о разрыве, чем спасла одну из самых красивых пар Великобритании.

Герцогами Кембриджскими, которые в этом году отметили 10-летие брака, сейчас восхищается весь мир, считая их образцом крепкой и любящей семьи. Однако мало кто знает, что еще в 2007 году Уильям и Кейт практически расстались, и лишь одному человеку оказалось под силу вывести пару из кризиса, пишет Express.

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Этим человеком стала Пиппа Миддлтон, младшая сестра Кейт и по совместительству ее самая близкая подруга.

В 2007 году Кейт и Уильям расстались после пяти лет отношений. Несмотря на то, что у них и раньше возникали разногласия, этот разрыв стал самым громким и немало расстроил британцев, следивших за личной жизнью принца Уильяма и его девушки.

Свое решение расстаться наследник британского престола мотивировал тем, что им якобы надо разобраться в своих чувствах, однако, по словам инсайдеров, причина была в другом. Уильям жаловался друзьям, что в его отношениях с Кейт "пропало веселье", он "не чувствует свободы", а также поговаривали, что больше всего его смущало неблагородное происхождение мисс Миддлтон. Что же касается Кейт, то она очень тяжело переживала разрыв и готова была уйти в себя и оборвать все связи, чтобы страдать в одиночестве.

[ + – ] Кейт Миддлтон после окончания университета.

И тут на сцену вышла Пиппа, которая начала буквально силой вытаскивать сестру на вечеринки, чтобы отвлечь ее от переживания разрыва. Девушки отрывались в самых известных ночных клубах Лондона Mahiki, Raffles и Mamilanji и не остались без внимания охотников за сенсациями. Эти кадры попались на глаза бывшему парню Кейт.

"Фотографии их веселых ночей, как сообщается, увидел Уильям, которому якобы было грустно видеть жизнь своей бывшей без него", – рассказывают источники.

Спустя четыре месяца пара воссоединилась, а в 2011-м весь мир наблюдал за одной из самых ожидаемых и красивых королевских свадеб.

[ + – ] На свадьбе Кейт и принца Уильяма Пиппа была подружкой невесты Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт впервые встретились в 2001 году в университете Сент-Эндрюс, стали близкими друзьями и даже жили вместе на втором курсе университета, прежде чем завязать романтические отношения.

Их роман стал достоянием общественности после того, как они были сфотографированы вместе на лыжном отдыхе в 2004 году, а в 2006 году Кейт была среди гостей на свадебной церемонии дочери герцогини Корнуоллской.

[ + – ] Пиппа Миддлтон – сестра и близкая подруга Кейт Миддлтон Фото: 24 Канал

Во время помолвочного интервью 2010 года принц Уильям сказал журналисту Тому Брэдби о пережитом в 2007 году расставании:

"Мы оба были очень молоды. Мы очень старались найти свой собственный путь, и мы росли, так что это было недолго (разлука), и она сработала наилучшим образом для нас".

"В то время я была не очень рада этому, но на самом деле это сделало меня сильнее. Вы узнаете о себе то, что, возможно, не осознавали. Я думаю, что вы можете быть полностью поглощены отношениями, когда вы моложе, и я действительно ценила это время для себя, хотя я не думала об этом в то время", – добавила Кейт.

Напомним, дядя Кейт Миддлтон рассказал, почему она заслужила право стать королевой Великобритании.