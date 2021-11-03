Шлях майбутньої королеви. Як змінювалася Кейт Міддлтон від народження до 30+ (відео)

Кейт Міддлтон народилася в сім'ї підприємців з аристократичним корінням, але зуміла увійти в одну з найвпливовіших королівських сімей у світ і стати одним із найяскравіших її представників.

Кейт Міддлтон — аналог сучасної Попелюшки, яка зі звичайної британської дівчини, нехай із забезпеченої сім'ї з аристократичним корінням, перетворилася на дружину спадкоємця престолу та стала прикладом для наслідування для мільйонів жінок по всьому світу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Не дивно, що все пов'язане із життям майбутньої королеви-консорту, цікавить обивателів. Нещодавно на фан-сторінці герцогині Кембриджської у Facebook з'явилося відео з нарізкою архівних фотографій Кейт, починаючи від її народження в 1982 році та закінчуючи 2017 роком.

У семихвилинній нарізці показується, як Кейт росла, чим захоплювалася і як змінювався її стиль від бешкетного дівчиська із сусідньої вулиці до дружини принца. Як можна помітити, трансформація міс Міддлтон розпочалася після знайомства з Вільямом у 2002 році у стінах студентського кампусу імені Святого Сальвадора. Саме тоді спадкоємець британського престолу всерйоз зацікавився дівчиною, яка продефілювала на подіумі на студентському показі мод у чорній напівпрозорій сукні, під якою проглядалося лише крихітне бікіні. Пізніше ця сукня пішла з молотка за $100 тисяч, а смілива й ефектна Кейт підкорила серце найзавиднішого нареченого Великобританії.

Короткі зухвалі спідниці та блискучі футболки Кейт поступилися місцем елегантним сукням і стриманим брючним ансамблям, а зачісці з двох хвостів прийшли на зміну хвилясті локони, які вже багато років є візитівкою Кетрін.

[ + – ] Кейт Міддлтон: від 0 до 35

У відеоархіві показано весілля, десятиліття якого подружжя відсвяткувало в 2021-му, а також моменти, коли Кейт стала матір'ю принца Джорджа та принцеси Шарлотти, а ось знімка після народження Луї у добірці немає, оскільки він з'явився на світ у квітні 2018 року.

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон розповів, чому його племінниця гідна стати наступною королевою Великобританії.