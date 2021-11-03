Путь будущей королевы. Как менялась Кейт Миддлтон с рождения до 30+ (видео)

Кейт Миддлтон родилась в семье предпринимателей с аристократическими корнями, но сумела войти в одну из самых влиятельных королевских семей в мир и стать одним из самых ярких ее представителей.

Кейт Миддлтон – аналог современной Золушки, которая из обычной британской девушки, пусть и из обеспеченной семьи с аристократическими корнями, превратилась в жену наследника престола и стала примером для подражания для миллионов женщин по всему миру.

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Неудивительно, что все, связанное с жизнью будущей королевы-консорта, интересует обывателей. Совсем недавно на фан-странице герцогини Кембриджской в Facebook появилось видео с нарезкой архивных фотографий Кейт, начиная от ее рождения в 1982 году и заканчивая 2017 годом.

В семиминутной нарезке показывается, как Кейт росла, чем увлекалась и как менялся ее стиль от озорной девчонки с соседней улицы до жены принца. Как можно заметить, трансформация мисс Миддлтон началась после знакомства с Уильямом в 2002 году в стенах студенческого кампуса имени Святого Сальвадора. Именно тогда наследник британского престола всерьез заинтересовался девушкой, продефилировавшей по подиуму на студенческом показе мод в черном полупрозрачном платье, под которым проглядывалось лишь крохотное бикини. Позже это платье ушло с молотка за $100 тысяч, а смелая и эффектная Кейт покорила сердце самого завидного жениха Великобритании.

Короткие дерзкие юбки и блестящие футболки Кейт уступили место элегантным платьям и сдержанным брючным ансамблям, а прическе из двух хвостов пришли на смену волнистые локоны, которые уже много лет являются визитной карточкой Кэтрин.

[ + – ] Кейт Миддлтон: от 0 до 35

В видеоархиве показаны свадьба, десятилетие которой супруги отметили в 2021-м, а также моменты, когда Кейт стала матерью принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а вот снимкой после рождения Луи в подборке нет, поскольку он появился на свет в апреле 2018 года.

Напомним, дядя Кейт Миддлтон рассказал, почему его племянница достойна стать следующей королевой Великобритании.