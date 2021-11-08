Модні блогери показали найпопулярнішу прикрасу сезону

Прикраса, створена в 1970-х роках, переживає друге народження завдяки кіноіндустрії.

Масивні браслети Bone (кістка) з міді, срібла та золота, створені дизайнеркою і ювелірним генієм ХХ століття Ельзою Перетті ще в 1970-х роках, знову повернулися в моду завдяки таким модним інфлюенсеркам як Сінді Кроуфорд, Марго Роббі та Ребекка Даян.

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1974 року виробництвом цих браслетів зайнялася компанія Tiffany&Co., із якою Перетті підписала контракт. І якщо раніше їхню справжню красу та шик оцінили лише зірки кіноекрану на кшталт Ізабелли Росселіні та Лайзи Мінеллі, то зараз браслети-кафи все більше завойовують Instagram.

Однією з причин відродження інтересу до дітища Перетті Vogue називає популярність супергеройських бойовиків Marvel, де зап'ястя жінок-героїнь прикрашені напульсниками з дорогоцінних металів, що симдолізує додаткову силу та стійкість.

Друга причина – вихід серіалу "Голстон" на Netflix, де французька актриса та модель Ребекка Даян зіграла роль Перетті. Ельза в її виконанні вийшла настільки сильною та розкішною жінкою, що глядачі, а особливо глядачки, зацікавилися спадщиною ювелірного генія та виявили, що браслет Bone – це не лише статусно та дорого, а й неймовірно стильно.

Зазначимо, що прикраса від Ельзи Перетті вдарить по кишені. На сайті Tiffany&Co найдешевший варіант браслета Bone із міді з чорним покриттям коштує $500, ціна на виріб зі срібла стартує від $1200, а вартість золотого досягає $28 тис.

Нагадаємо, актриса Аня Тейлор-Джой, зірка серіалу "Хід королеви", стала амбасадоркою ювелірної компанії класу люкс Tiffany&Co разом із колегою по цеху Трейсі Елліс Росс, а також лижницею Ейлін Гу. Вони знялися в серії нових роликів для кампанії Tiffany T1 2021, демонструючи розкішні прикраси.