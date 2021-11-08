Модные блогеры показали самое популярное украшение сезона

Украшение, созданное в 1970-ых годах, переживает второе рождение, благодаря киноиндустрии.

Массивные браслеты Bone (кость) из меди, серебра и золота, созданные дизайнером и ювелирным гением ХХ века Эльзой Перетти еще в 1970-ых годах, снова вернулись в моду, благодаря таким модным инфлюенсерам как Синди Кроуфорд, Марго Робби, Ребекка Дайан и многие другие.

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В 1974 году производством этих браслетов занялась компания Tiffany & Co., с которой Перетти подписала контракт. И если раньше их подлинную красоту и шик оценили лишь звезды киноэкрана вроде Изабеллы Росселини и Лайзы Минелли, то сейчас браслеты-каффы все больше завоевывают Instagram.

Одной из причин возрождения интереса к детищу Перетти Vogue называет популярность супергеройских боевиков Marvel, где запястья женщин-ш=героинь украшены напульсниками из драгоценных металлов, что симdолизирует дополнительную силу и стойкость.

Вторая причина – выход сериала "Холстон" на Netflix, где французская актриса и модель Ребекка Дайан сыграла роль Перетти. Эльза в ее исполнении получилась настолько сильной и роскошной женщиной, что зрители, а особенно зрительницы, заинтересовались наследием ювелирного гения и обнаружили, что браслет Bone – это не только статусно и дорого, но и невероятно стильно.

Отметим, что украшение от Эльзы Перетти ударит по карману. На сайте Tiffany & Co самый дешевый вариант браслета Bone из меди с черным покрытием стоит $500, цена на изделие из серебра стартует от $1200, а стоимость золотого достигает $28 тыс.

Как известно, Эльза Перетти скончалась в марте этого года. Ей было 80 лет.

Напомним, актриса Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", стала амбассадором ювелирной компании класса люкс Tiffany & Co вместе с коллегой по цеху Трейси Эллис Росс, а также лыжницей Эйлин Гу. Они снялись в серии новых роликов для кампании Tiffany T1 2021 года, демонстрируя роскошные украшения.