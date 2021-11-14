Вкладення у чорний день. Швейцарські годинники, які отримали найпрестижніші нагороди

У Женеві вже в 20-й раз пройшла церемонія нагородження найкращих годинників року — Гран-прі високого годинникового мистецтва.

У швейцарській годинниковій індустрії це, напевно, найпрестижніша нагорода, яка відзначає майстерність та креативність сучасних годинникових компаній. Традиційно в ній беруть участь як солідні бренди зі столітньою історією, що таким чином підтверджують свою репутацію на ринку, так і молоді марки годинників, для яких Гран-прі — спосіб заявити про себе. Цього року Женевський Гран-прі присуджували годинникам у 19 номінаціях, частина яких постійна , а частина змінюється.

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Головні нагороди Гран-прі — "Золота стрілка" (найкращий годинник) і "Маленька стрілка" — найкращий годинник у ціновій ніші від 3,5 тис. швейцарських франків до 10 тис ($3,8–11 тис.). Завжди присуджують лауреатам у категоріях кращого чоловічого та жіночого годинника — як звичайного, так і ускладненого. Є й змінні категорії. Цього року, наприклад, спеціальний приз журі отримав Дубайський годинниковий тиждень, який став впливовим заходом на близькосхідному ринку.

[ + – ] Гран-прі високого вартового мистецтва в Женеві Фото: прес-служба Grand Prix d’Horlogerie de Genève

Для аудиторії шанувальників механічних годинників Женевський Гран-прі — гарна нагода придивитися і прицінитися до кращого годинника. Адже, незважаючи на пандемічні карантини та провал у продажах 2020-го, годинникова індустрія відновлюється. За статистикою Федерації швейцарської годинної промисловості, у вересні цього року експорт годинників перевищив допандемійні показники 2019 року, а до кінця 2023-го експерти прогнозують 25% зростання. Найбільше пандемія позначилася на продажах годинників у найнижчій ціновій категорії — до 3 тис. швейцарських франків, тоді як дорожчий механічний годинник продається добре: як експерти, так і представники годинникової індустрії зауважують, що ці моделі привертають ще більше уваги як інвестиція. В останні два роки відбувається бум продажів на годинникових аукціонах і ресурсах, де продають вживані годинники.

"Зараз набагато більше людей називають себе колекціонерами та фанатами годинників, ніж це було ще кілька років тому", — говорить Тобі Бейтман, виконавчий директор Hodinkee, популярного американського сайту про годинники.

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Bulgari: Золота стрілка

Лауреат: Bulgari, Octo Finissimo $62,5 тис.

[ + – ] Товщина корпусу Octo Finissimo від Bulgari складає 5,8 мм.

Цього року головну нагороду Женевського Гран-прі здобула марка Bulgari – це перше важливе визнання її роботи у ніші годинникової механіки. Bulgari спочатку є ювелірним брендом, проте з початку 2010-х активно розвиває годинниковий напрямок та ставить амбітні цілі. Італійці вирішили підкорити одну з найбільш конкурентних сфер годинникової механіки — створення ультратонкого годинника. Ця справа важка, особливо якщо механізм ускладнений різними функціями, а додавання додаткових вузлів та деталей неминуче його потовщує.

В останні роки Bulgari виходила на ринок із тонким годинником з додаванням різних ускладнень, а цього року випустила вічний календар. Таке ускладнення показує різні календарні дані: дату, дні тижня, місяці, високосні та звичайні роки. Товщина корпусу Octo Finissimo становить 5,8 мм, при тому що в механічному калібрі – 408 деталей. Крім того, модель має особливу сучасну естетику: великий корпус з матовою обробкою і характерний двомірний дизайн циферблата.

Tudor Black Bay Ceramic: Маленька стрілка

Лауреат: Tudor, Black Bay Ceramic $4,9 тис.

[ + – ] Годинник Black Bay Ceramic — модель з історичної колекції Black Bay

Швейцарський механічний годинник асоціюється насамперед із дуже дорогими складними моделями, проте годинникові компанії доводять, що можна робити якісну механіку і за помірними цінами. Найкращий доказ цього — бренд Tudor із демократичною ціновою політикою. При цьому Tudor — "молодший брат" компанії Rolex, що входить у "велику четвірку" найбільших і найпрестижніших брендів. Але не тільки в престижі справа — годинник Tudor виготовляється на тому ж виробництві, що і "Ролекси", з тими самими стандартами та обов'язковою сертифікацією якості механізмів. Тому Tudor — один із завсідників Женевського Гран-прі і регулярно отримує нагороди.

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Цього року марка стала лауреатом за модель з історичної колекції Black Bay — цей спортивний годинник для глибоководних занурень виготовляється з 1969 року і досі має характерний ретродизайн корпусу та циферблату. Водночас компанія зробила новинку сучаснішою за рахунок кераміки — високотехнологічного міцного матеріалу, з яким годинникові марки активно експериментують.

Louis Vuitton: приз за сміливість

Лауреат: Louis Vuitton, Tambour Carpe Diem $510 тис.

[ + – ] Після натискання кнопки голова змії починає рухатися і показує час у лобі черепа

Модний бренд Louis Vuitton щонайменше десять років прагне потрапити до кола авторитетних годинникових марок. Для цього потрібні власні оригінальні розробки в механіці, тому 2011-го французи купили конструкторське бюро La Fabrique du Temps, у засновників якого, Мішеля Наваса та Енріко Барбазіні, висока репутація як незалежних талановитих годинникарів. Цього року вони випустили справді сміливу модель Louis Vuitton, яка має захмарну ціну. Дорожнеча пояснюється тим, що годинник виконаний в єдиному екземплярі і на його розробку та виготовлення знадобилося два роки.

Навас і Барбазіні створили механізм, що показує час без стрілок і тільки при натисканні спеціальної кнопки, і забезпечили годинник автоматоном — це фігурка, що рухається, годинникарі виготовляють такі, починаючи з XVII століття. У моделі Tambour Carpe Diem таких фігурок кілька: після натискання кнопки голова змії починає рухатися і показує час у лобі черепа, хвіст відображає хвилини у лівій частині циферблата, а нижня щелепа черепа опускається вниз і відкриває знаменитий напис "Пам'ятай про смерть".

Piaget: годинник для леді

Лауреат: Piaget, Limelight Gala Precious Rainbow $108,5 тис.

[ + – ] Годинник Limelight gala precious rainbow. Корпус, браслет та циферблат моделі виконані з рожевого золота та виконані ручним гравіюванням.

З чим у швейцарських годинникових марок справи гірші, то це з випуском жіночих моделей. Їх створюють у великій кількості, але підхід годинникарів досить односторонній. Для жінок, що нині складають половину покупців механічних годинників, випускають або демонстративно ювелірні моделі, або зменшені копії чоловічих, не особливо піклуючись про потреби та смаки аудиторії.

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Таку політику наочно демонструє нинішній лауреат Женевського Гран-прі – годинник із колекції Limelight Gala бренду Piaget. Корпус, браслет та циферблат моделі виконані з рожевого золота та оздоблений ручним гравіюванням. По обідку корпусу та асиметричним вушкам годинника йде ряд дорогоцінного каміння, сапфірів і цаворитів, підібраних у райдужних переходах кольору. При цьому годинник отримав Гран-прі в категорії "жіночий годинник", що зазвичай має на увазі повсякденні моделі. Однак таку багато оброблену модель щодня не одягнеш.