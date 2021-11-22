Стало відомо, яким подарунком на Різдво Кейт Міддлтон підкорила серце Єлизавети ІІ

За словами експертів, спочатку королівська родина не очікувала чогось великого від Кейт Міддлтон, але та зуміла за 10 років стати однією з ключових фігур БКС.

Герцогиню Кембриджську Кетрін уже давно називають майбутньою королевою Великобританії, оскільки за 10 років шлюбу з принцом Вільямом вона зуміла підкорити серця не лише родини чоловіка, а й десятків тисяч співгромадян. Особливо теплі стосунки в Кейт Міддлтон склалися з Єлизаветою II, пише Ok! у матеріалі, присвяченому 40-річчю герцогині, яке та відзначить 9 січня.

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Герцогиня Кетрін полюбилася королеві не лише через свою скромність і відповідальність, а й ставленням до неї, оскільки сприймала монарха, насамперед, як людину. Це вона яскраво продемонструвала під час свого першого Різдва з монархом, яке Єлизавета II традиційно проводить у Сандрінгемі, де збирається вся її родина.

За традицією, члени королівської родини обмінюються подарунками, які мають бути недорогими, але кумедними. У 2011 році, коли Кейт тільки звикала до ролі дружини принца Вільяма, вона подарувала Єлизаветі II чатні — суміш із традиційних індійських соусів, що поєднує в собі овочі, фрукти, цукор і прянощі. Його найчастіше подають із основною стравою, і він надає їжі яскравого смаку.

[ + – ] Кейт Міддлтон на обкладинці журналу Фото: Ок!

За словами королівського експерта Дункана Ларкомба, цей подарунок Кейт справив ідеальне перше враження:

"Домашній подарунок чатні був абсолютно правильним рішенням – приземленим, практичним і економним – усім, що любить Її Величність. Але це також показало, що Кейт могла ставитися до королеви як до нормальної бабусі, а не лише до глави держави. І це допомогло налагодити зв'язок, побудований на взаємній повазі та захопленні".

Для Кейт той день також став дуже пам'ятним. У 2016 році в одному з інтерв'ю вона сказала:

"Я хвилювалася, що подарувати королеві як різдвяний подарунок. Я думала: "Що ж мені їй подарувати?". І я вирішила: "Я зроблю для неї що-небудь." Зрештою я приготувала чатні за бабусиним рецептом. Наступного дня я помітила, що соус був на столі. Я думаю, що такий простий жест вплинув на мене. Королева підтримала мене та підтримувала потім ще багато разів".

Незважаючи на те, що спочатку на Кетрін ніхто в сім'ї її чоловіка особливих надій не покладав, повільно, але впевнено вона продовжила здобувати авторитет і ухвалювати рішення, які поважала королева.

[ + – ] Герцоги Кембриджські та королева Єлизавета II Фото: The Royal Family

Ба більше, ще до весілля Кейт приїжджала до Букінгемського палацу, де розмовляла зі співробітниками королеви, щоб зрозуміти, у чому полягатиме її роль як члена королівської родини, що вона повинна робити і як поводитися. Уже тоді Єлизавета II була приємно вражена.

Ще одним моментом, коли королева оцінила майбутню дружину онука, стала відмова Кетрін приїхати на новорічні свята до Сандрінгема, оскільки тоді вона ще була в статусі нареченої.

"Це дуже втішило монарха та принесло їй полегшення, тому що вона чудово розуміє, що вийти заміж за члена королівської родини — дуже важка ноша", — пояснила ще одна королівська експертка Кеті Ніколл.

У свою чергу, Кейт Міддлтон здивувалася, що королева не висловлювала свого невдоволення з приводу її походження. Ба бальше, вона вважала, що вибір онуком дівчини з народу робить королівську родину "сучаснішою" в очах підданих.

Час показав, що монархія тільки виграла від такого кроку, оскільки герцогиня Кембриджська зараз є одним із найпопулярніших членів британської королівської родини та бездоганно виконує взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася в королівському вар'єте в сукні, яку вже одягала під час турне Пакистаном у 2019 році.