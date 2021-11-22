Стало известно, каким подарком на Рождество Кейт Миддлтон покорила сердце Елизаветы II

По словам экспертов, поначалу королевская семья не ожидала чего-то большого от Кейт Миддлтон, но та сумела за 10 лет стать одной из ключевых фигур БКС.

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин уже давно называют будущей королевой Великобритании, поскольку за 10 лет брака с принцем Уильямом она сумела покорить сердца не только семьи супруга, но и десятков тысяч сограждан. Особенно теплые отношения у Кейт Миддлтон сложились с Елизаветой II, пишет Ok! в материале, приуроченном 40-летию герцогини, которое та отметит 9 января.

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Герцогиня Кэтрин полюбилась королеве не только из-за своей скромности и ответственности, но и отношением к ней, поскольку воспринимала монарха, прежде всего, как человека. Это она ярко продемонстрировала во время своего первого Рождества с монархом, которое Елизавета II традиционно проводит в Сандрингеме, где собирается вся ее семья.

По традиции, члены королевской семьи обмениваются подарками, которые должны быть недорогими, но забавными. В 2011 году, когда Кейт только обвыкалась в роли жены принца Уильяма, она преподнесла Елизавете II чатни – смесь из традиционных индийских соусов, сочетающую в себе овощи, фрукты, сахар и пряности. Его чаще всего подают с основным блюдом, и он придает еде яркий вкус.

[ + – ] Кейт Миддлтон на обложке журнала Фото: Ок!

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, єтот подарок Кейт произвел идеальное первое впечатление:

"Домашний подарок чатни был абсолютно правильным решением – приземленным, практичным и экономным – всем, что любит Ее Величество. Но это также показало, что Кейт могла относиться к королеве как к нормальной бабушке, а не только к главе государства. И это помогло наладить связь, построенную на взаимном уважении и восхищении".

Для Кейт тот день тоже стал очень памятным. В 2016 году в одном из интервью она сказала:

"Я волновалась, что подарить королеве в качестве рождественского подарка. Я думала: "Что же мне ей подарить?". И я решила: "Я сделаю для нее что-нибудь". В конце концов я приготовила чатни по бабушкиному рецепту. На следующий день я заметила, что соус был на столе. Я думаю, что такой простой жест оказал на меня большое влияние. Королева поддержала меня и поддерживала потом еще много раз".

Несмотря на то, что поначалу на Кэтрин никто в семье ее супруга особых надежд не возлагал, медленно, но уверенно она продолжила завоевывать авторитет и принимать решения, которые уважала королева.

[ + – ] Герцоги Кембриджские и королева Елизавета II Фото: The Royal Family

Более того, еще до свадьбы Кейт приезжала в Букингемский дворец, где беседовала с сотрудниками королевы, чтобы понять, в чем будет состоять ее роль в качестве члена королевской семьи, что она должна делать и как вести себя. Уже тогда Елизавета II была приятно удивлена.

Еще одним моментом, когда королева оценила будущую жену внука, стал отказ Кэтрин приехать на новогодние праздники в Сандрингем, поскольку тогда она еще была в статусе невесты.

"Это очень обрадовало монарха и принесло ей облегчение, потому что она прекрасно понимает, что выйти замуж за члена королевской семьи — очень тяжелая ноша", — объяснила еще один королевский эксперт Кэти Николл.

В свою очередь Кейт Миддлтон удивилась, что королева не высказывала своего недовольства по поводу ее происхождения. Более того, она считала, что выбор внуком девушки из народа делает королевскую семью "более современной" в глазах подданных.

Время показало, что монархия только выиграла от такого шага, поскольку герцогиня Кембриджская сейчас является одним из самых популярных членов британской королевской семьи и безупречно исполняет взятые на себя обязательства.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась в королевском варьете в платье, которое уже надевала во время турне по Пакистану в 2019 году.