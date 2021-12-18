В Україну йдуть міцні морози: температура впаде слідом за недільним снігопадом

Сильне похолодання настане після дня зимового сонцестояння. Найнижче стовпчики термометрів опустяться у східних областях.

У вівторок та середу, 21-22 грудня, в Україні очікується різке похолодання. Стовпчики термометрів у деяких регіонах країни опустяться до -17 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своєму сайті.

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Так, у неділю, 19 грудня, по всій країні пройдуть опади у вигляді снігу з дощем та мокрого снігу, температура повітря коливатиметься від -3 до +4. А 20 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму, очікується сніг, температура з минулого дня майже не зміниться.

Проте вже у вівторок, 21 грудня, розпочнеться сильне похолодання.

У західних областях термометри вночі покажуть від -6 до -10 градусів, а вдень від -4 до -7 градусів. На півночі вночі похолодає до -12 градусів, тоді як вдень повітря трохи прогріється — до -9 градусів за Цельсієм.

У східному регіоні цього дня вночі синоптики прогнозують від -5 до -10 градусів, вдень від -3 до -8. На півдні буде традиційно тепліше, ніж у решті частин України — вночі від -1 до -6, а вдень від +1 до -4 градусів.

Щодо Києва, то там нічна температура становитиме -9…-11 градусів, денна — -6…-8.

Мокрий сніг та сніг із дощем очікуються майже по всій Україні.

А на середу, 22 грудня, припаде пік морозів за останній час. Найбільше температура повітря знизиться на сході — вночі -15...-17, а вдень від -9 до -11. Також дуже морозною буде ніч і у північних областях – від -11 до -13 градусів. Вдень там стовпчики термометрів піднімуться до -6…-9.

У західному регіоні нічна температура становитиме від -6 до -13, вдень потеплішає до -2…-6. На півдні вночі -6...-8, вдень -2...-4 градуси.

У столиці вночі похолодає до -10…-12 градусів, вдень температура підніметься до -5…-7.

Опади у вигляді снігу протягом дня очікуються у Волинській та Рівненській областях.

У свою чергу синоптик Наталія Діденко також повідомила, що з 21 грудня дня зимового сонцестояння в Україні сильно похолодає.

"Якраз напередодні найдовшої ночі та невидимого, але реального повороту на весну, в Україну прорветься холодне арктичне повітря з морозами", — написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, нещодавно десятки жителів Великобританії, які прийшли на концерт триб'ют-групи Oasis у паб довгий час не могли покинути заклад через снігопад, який заблокував дорогу.

Раніше вчені з'ясували, як глобальне потепління заморозило Європу сім століть тому.