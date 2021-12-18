В Украину идут крепкие морозы: температура упадет вслед за воскресным снегопадом

Сильное похолодание придет после дня зимнего солнцестояния. Наиболее низко столбики термометров опустятся в восточных областях.

Во вторник и среду, 21-22 декабря, в Украине ожидается резкое похолодание. Столбики термометров в некоторых регионах страны опустятся до -17 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем сайте.

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Так, в воскресенье, 19 декабря, по всей стране пройдут осадки в виде снега с дождем и мокрого снега, температура воздуха будет колебаться от -3 до +4. А 20 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма, ожидается снег, температура с прошлого дня не изменится.

Однако уже во вторник, 21 декабря, начнется сильное похолодание.

В западных областях термометры ночью покажут от -6 до -10, а днем от -4 до -7 градусов. На севере в ночное время суток похолодает до -12 градусов, в то время как днем воздух немного прогреется — до -9 градусов по Цельсию.

В восточном регионе в этот день ночью синоптики прогнозируют от -5 до -10 градусов, днем от -3 до -8. На юге будет традиционно теплее, чем в остальных частях Украины — ночью от -1 до -6, а днем от +1 до -4 градусов.

Что касается Киева, то там ночная температура составит -9…-11 градусов, дневная — -6…-8.

Мокрый снег и снег с дождем ожидаются почти по всей Украине.

А на среду, 22 декабря, придется пик морозов за последнее время. Наиболее сильно температура воздуха снизится на востоке — ночью -15…-17, а днем от -9 до -11. Также очень морозной будет ночь и в северных областях — от -11 до -13 градусов. Днем там столбики термометра поднимутся до -6…-9.

В западном регионе ночная температура составит от -6 до -13, днем потеплеет до -2…-6. На юге ночью -6…-8, днем -2…-4 градуса.

В столице ночью воздух похолодает до -10…-12 градусов, днем температура поднимется до -5…-7.

Осадки в виде снега на протяжении дня ожидаются в Волынской и Ровенской областях.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко также сообщила, что с 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, в Украине сильно похолодает.

"Как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, но реального поворота на весну, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами", — написала она в своем Facebook.

Напомним, недавно десятки жителей Великобритании, которые пришли на концерт трибьют-группы Oasis в паб долгое время не могли покинуть заведение из-за снегопада, заблокировавшего дорогу.

Ранее ученые выяснили, как глобальное потепление заморозило Европу семь столетий назад.