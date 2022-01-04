Модні тренди зими 2022. Топ-7 ошатних туфель для новорічних канікул

Вибір вбрання для новорічної ночі – справа серйозна та відповідальна, адже, як відомо, як НР зустрінеш, так його і проведеш. А що може бути кращим за 2022 рік, прожитий у розкішному вбранні.

Коли справа доходить до вибору взуття для святкової ночі в році, то тут усе залежить тільки від особистих уподобань. Одне ясно – взуття має бути ошатним і красивим, відповідно до вбрання. Про це пише Cosmopolitan.

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Тим більше, що на минулих тижнях моди дизайнери, які втомилися від перерви, викликаної пандемією, "відірвалися" на повну і представили стільки гарних й оригінальних моделей, що вибір туфель на Новий рік може ускладнити тільки саме різноманіття вибору. Втім, ніхто не заважає кілька разів змінити образ.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як вибрати вбрання для новорічної ночі, тепер варто підібрати туфельки.

У стилі диско

Взуття для яскравої новорічної вечірки має відповідати трендам. А головний тренд цієї зими – блискітки, стрази та сяйво.

Тож нехай новорічна пара взуття буде схожою на дискокулю. А ще воно відмінно поєднується як із маленькою чорною сукнею, так і з сяючим вбранням у паєтки.

Взуття на платформі

Ретро-платформи на показах тижнів моди отримали друге дихання. Платформи знову в моді, і вони стали ще шикарнішими й екстравагантнішими.

Атласні чи всипані кристалами – вони прикрасять будь-яке вбрання.

Балетки

Якщо каблуки та платформи – не ваш вибір, то ніхто не заважає купити пару зручних балеток, у яких можна танцювати всю ніч.

І нехай вони будуть яскравими: розшиті паєтками чи прикрашені екстравагантними деталями, як бант, або величезною пряжкою.

Босоніжки

Якщо вечірка не передбачає походу до новорічної ялинки на мороз, то босоніжки – це чудовий вибір. Завжди можна принести трохи літнього тепла у головну зимову ніч.

Тим більше, як показують модні серіали на кшталт "Сексу у великому місті", холоди не є причиною, через яку потрібно ховати улюблену пару вечірніх босоніжок до літа.

Яскраві чоботи

Хоч зима нині й не надто морозна, але погода мінлива, і хто знає, може, курсуючи між вечірками новорічної ночі, доведеться пробігти і по першому снігу.

Можна це зробити і в черевичках, але чоботи будуть доречнішими. І так, нагадуємо, вони теж можуть сяяти.

Слінгбеки

Елегантні човники на шпильці чи витончені босоніжки — відмінний вибір для новорічної вечірки. Але можна вибрати і щось середнє, що знадобиться для весняних вечірок.

Це слінгбеки – чарівні моделі на невисокому підборі з відкритою п'ятою. Прикрашені стразами, пряжками та розетками з пір'я – вони стали хітом сезону.

Екстравагантні

Новорічна ніч – це саме та ніч, коли варто нарешті зважитися і вибрати розкішну пару взуття, від якої неможливо відвести око. Нехай вона стане головною у вашому образі та привертає увагу.

Вибір тут необмежений. Це можуть бути туфлі яскравого кольору, босоніжки з пишними бантами, човники з величезною пряжкою, що виблискує, – все залежить тільки від того, наскільки приголомшливо ви хочете виглядати в новорічну ніч.