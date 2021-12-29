Британці назвали головні складники ідеальних тіл жінки та чоловіка

Фото зірок найчастіше стають для пацієнтів клінік пластичної хірургії прикладом бажаних змін, а на обмірковування походу до лікаря британці витрачають майже чотири роки.

Розріз очей, як в Анджеліни Джолі, сідниці, як у Дженніфер Лопес, губи, як у Мішель Кіган, а ніс, волосся і ноги, як у герцогині Кембриджської — такими бачать ідеальне тіло опитані компанією Pall Mall 2 000 британців, повідомляє The Sun.

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Серед інших складників еталонного жіночого тіла опитані жінки назвали плечі та руки Дженніфер Еністон, прес Давіни МакКолл, текстуру шкіри Шеріл Коул. Співачка Адель фігурувала в списку знаменитостей із найкрасивішими очима та волоссям.

[ + – ] Британки найчастіше мріють про такий же акуратний носик, розкішне волосся і стрункі ноги, як у Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Що стосується еталона чоловічого тіла, то він складається, згідно з опитуванням, із преса, плечей, ніг, рук і навіть підборіддя Кріштіану Роналду, сідниць Девіда Бекхема, волосся Бреда Пітта, очей Тома Круза, ідеальної шкіри Джорджа Клуні.

[ + – ] Британські чоловіки хочуть мати такі ж прес, плечі, ноги, руки і навіть підборіддя, як у Кріштіану Роналду Фото: Instagram / Криштиану Роналду

Інші відомі особи, які надихають британців перед походом у клініки пластичної хірургії — Бейонсе, Том Дейлі й Ентоні Джошуа.

"Ті ж імена фігурують у багатьох списках, показуючи людей, якими ми найбільше надихаємося — переважно Кейт Міддлтон і Кріштіану Роналду, припускаючи, що чоловікам потрібні м'язи та спортивні здібності, а жінкам — класичний і позачасовий образ", — зазначила менеджерка з роботи з пацієнтами для постачальників косметичної хірургії Pall Mall Шеріл Купер, яка замовила дослідження.

За її словами, для пацієнтів косметичної хірургії немає нічого незвичайного в тому, що їх надихають знаменитості, зображення яких допомагають сформулювати кінцеву мету їхніх прагнень.

Дослідження також показало, що кожен восьмий дорослий переніс косметичну операцію. При цьому найпопулярнішими процедурами є збільшення грудей, пересадка волосся та абдомінопластика живота (видалення обвисання та вісцерального жиру). Понад чверть їх також вводили філери, видаляли чи коригували шрам, і навіть перенесли ліпосакцію.

Основними причинами, які підштовхнули їх на операцію, британці назвали підвищення впевненості (69%) та почуття більшої привабливості (55%). Багато жінок наважилися на пластику, щоб виправити наслідки пологів (50%), нещасного випадку чи хвороби (48%), втрати ваги (43%). Для того, щоб ухвалити рішення лягти на операцію, людям потрібно майже чотири роки.

Ще 13% опитаних заявили, що ізоляція надихнула їх на косметичну операцію, оскільки вони проводили більше часу на самоті, вивчаючи свою зовнішність.

З тих, хто ще не зважився на пластичну операцію, 23% вважають, що зробили б підтяжку обличчя чи шиї, підтяжку живота та ліпосакцію.

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