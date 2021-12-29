Британцы назвали главные составляющие идеальных тел женщины и мужчины

Фотографии звезд чаще всего становятся для пациентов клиник пластической хирургии примером желаемых изменений, а на обдумывание похода к доктору британцы тратят около четырех лет.

Разрез глаз, как у Анджелины Джоли, ягодицы, как у Дженнифер Лопес, губы, как у Мишель Киган, а нос, волосы и ноги, как у герцогини Кембриджской – такими видят идеальное тело опрошенные компанией Pall Mall 2000 британцев, сообщает The Sun.

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Среди других составляющих эталонного женского тела опрошенные женщины назвали плечи и руки Дженнифер Энистон, пресс Давины МакКолл, текстуру кожи Шерил Коул. Певица Адель фигурировала в списке знаменитостей с самыми красивыми глазами и волосами.

[ + – ] Британки чаще всего мечтают о таком же аккуратном носике, роскошных волосах и стройных ногах, как у Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Что касается эталона мужского тела, то он состоит, согласно опросу, из пресса, плеч, ног, рук и даже подбородка Криштиану Роналду, ягодиц Дэвида Бекхэма, волос Брэда Питта, глаз Тома Круза, идеальной кожи Джорджа Клуни.

[ + – ] Британские мужчины хотят иметь такие же пресс, плечи, ноги, руки и даже подбородок, как у Криштиану Роналду Фото: Instagram / Криштиану Роналду

Другие известные лица, которые вдохновляют британцев перед походом в клинику пластической хирургии, – Бейонсе, Том Дейли и Энтони Джошуа.

"Те же имена фигурируют во многих списках, показывая людей, которыми мы больше всего вдохновляемся – в основном Кейт Миддлтон и Криштиану Роналду, предполагая, что мужчинам нужны мускулы и спортивные способности, а женщинам – классический и вневременной образ", – отметила менеджер по работе с пациентами для поставщиков косметической хирургии Pall Mall Шерил Купер, заказавшая исследование.

По ее словам, для пациентов косметической хирургии нет ничего необычного в том, что их вдохновляют знаменитости, изображения которых помогают им сформулировать конечную цель их стремлений.

Исследование также показало, что каждый восьмой взрослый перенес косметическую операцию. При этом самыми популярными процедурами являются увеличение груди, пересадка волос и абдоминопластика живота (удаление обвисания и висцерального жира). Более четверти из них также вводили филлеры, удаляли или корректировали шрам, а также перенесли липосакцию.

Основными причинами, которые толкнули их на операцию, британцы назвали повышение уверенности (69%) и чувство большей привлекательности (55%). Многие женщины решились на пластику, чтобы исправить последствия родов (50%), несчастного случая или болезни (48%), потери веса (43%). Для того, чтобы принять решение лечь на операцию, людям требовалось около четырех лет.

Еще 13% опрошенных заявили, что изоляция вдохновила их на косметическую операцию, поскольку они проводили больше времени в одиночестве, изучая свою внешность.

Из тех, кто еще не решился на пластическую операцию, 23% считают, что сделали бы подтяжку лица или шеи, подтяжку живота и липосакцию.

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