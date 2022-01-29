Портрет принцеси Діани, написаний за три роки до її смерті, продали за 210 тисяч доларів
Остаточна ціна лота виявилася в 10 разів вище за заявлену вартість етюду із зображенням голови принцеси Уельської.
Портрет принцеси Уельської авторства американського художника Нельсона Шанкса, написаний у 1994 році, пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за рекордні $201,6 тис, що у 10 разів перевищило стартову ціну лота, повідомляється на сайті аукціонного будинку.
Картина олією, яка є головним етюдом, була написана за три роки до смерті Діани у Парижі. Вона зображена у сукні від дизайнера Кетрін Вокер. Образ доповнюють сережки. На портреті очі Діани опущені вниз, а обличчя задумливе та серйозне.
Етюд був створений на початку роботи над більшим портретом на повний зріст, де сукня пізніше була замінена на білу блузку.
Аукціонний будинок описує лот як такий, що відображає "емоційні втрати від суспільного життя Діани в середині 1990-х, а також її внутрішню стійкість".
За інформацією Mail Online, мати принців Вільяма та Гаррі позувала художнику понад 35 годин і за цей час потоваришувала і з Шанксом, і з його дружиною Леоною.
В одному з листів вона нарікала, що більше не бачить їх регулярно в Лондоні:
"Я сумую за вами та Леоною в Лондоні, тому що приїзд до студії був безпечним притулком, повним підтримки та любові".
Спочатку портрет висів у Кенсінгтонському палаці, а тепер – у її родинному будинку в Олторпі в Нортгемптонширі.
Другу повноформатну версію портрета Діани Шанкс намалював у 2010 році.
На той час, коли створювався портрет, шлюб Діани з принцом Чарльзом вже розпався. Через рік вона дасть скандальне інтерв'ю журналісту ВВС Мартіну Баширу, який обманом змусив принцесу Уельську розповісти найпотаємніші таємниці.
Її розлучення з Чарльзом завершилося в 1996 році, але безперервне полювання папарацці за нею призвело до того, що в 1997 році автомобіль, у якому принцеса тікала від ЗМІ, розбився в тунелі Пон-де-л'Альма в Парижі.
Крім Діани, Шанкс малював та інших членів королівської родини, а також політиків та знаменитостей. Він написав офіційні президентські портрети Рональда Рейгана та Білла Клінтона для Національної портретної галереї, перш ніж помер від раку у віці 77 років у 2015 році.
Нагадаємо, на честь 60-річчя принцеси Діани в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу її сини, Вільям та Гаррі, відкрили статую, яка зображує їхню матір.