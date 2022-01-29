Портрет принцеси Діани, написаний за три роки до її смерті, продали за 210 тисяч доларів

Остаточна ціна лота виявилася в 10 разів вище за заявлену вартість етюду із зображенням голови принцеси Уельської.

Портрет принцеси Уельської авторства американського художника Нельсона Шанкса, написаний у 1994 році, пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за рекордні $201,6 тис, що у 10 разів перевищило стартову ціну лота, повідомляється на сайті аукціонного будинку.

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Картина олією, яка є головним етюдом, була написана за три роки до смерті Діани у Парижі. Вона зображена у сукні від дизайнера Кетрін Вокер. Образ доповнюють сережки. На портреті очі Діани опущені вниз, а обличчя задумливе та серйозне.

Етюд був створений на початку роботи над більшим портретом на повний зріст, де сукня пізніше була замінена на білу блузку.

[ + – ] Головний етюд принцеси Діани

Аукціонний будинок описує лот як такий, що відображає "емоційні втрати від суспільного життя Діани в середині 1990-х, а також її внутрішню стійкість".

За інформацією Mail Online, мати принців Вільяма та Гаррі позувала художнику понад 35 годин і за цей час потоваришувала і з Шанксом, і з його дружиною Леоною.

В одному з листів вона нарікала, що більше не бачить їх регулярно в Лондоні:

"Я сумую за вами та Леоною в Лондоні, тому що приїзд до студії був безпечним притулком, повним підтримки та любові".

Спочатку портрет висів у Кенсінгтонському палаці, а тепер – у її родинному будинку в Олторпі в Нортгемптонширі.

[ + – ] Портрет принцеси Діани на повний зріст Фото: sothebys.com

Другу повноформатну версію портрета Діани Шанкс намалював у 2010 році.

На той час, коли створювався портрет, шлюб Діани з принцом Чарльзом вже розпався. Через рік вона дасть скандальне інтерв'ю журналісту ВВС Мартіну Баширу, який обманом змусив принцесу Уельську розповісти найпотаємніші таємниці.

Її розлучення з Чарльзом завершилося в 1996 році, але безперервне полювання папарацці за нею призвело до того, що в 1997 році автомобіль, у якому принцеса тікала від ЗМІ, розбився в тунелі Пон-де-л'Альма в Парижі.

Крім Діани, Шанкс малював та інших членів королівської родини, а також політиків та знаменитостей. Він написав офіційні президентські портрети Рональда Рейгана та Білла Клінтона для Національної портретної галереї, перш ніж помер від раку у віці 77 років у 2015 році.

Нагадаємо, на честь 60-річчя принцеси Діани в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу її сини, Вільям та Гаррі, відкрили статую, яка зображує їхню матір.