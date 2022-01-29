Портрет принцессы Дианы, написанный за три года до ее смерти, продали за $210 тыс.

Окончательная цена лота оказалась в 10 раз выше заявленной стоимости этюда с изображением головы принцессы Уэльской.

Портрет принцессы Уэльской авторства американского художника Нельсона Шанкса, написанный в 1994 году, ушел с молотка на аукционе Sotheby's за рекордные $201,6 тыс, что в 10 раз превысило стартовую цену лота, сообщается на сайте аукционного дома.

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Картина маслом, которая является головным этюдом, была написана за три года до смерти Дианы в Париже. Она изображена в платье от дизайнера Кэтрин Уокер. Образ дополняют серьги. На портрете глаза Дианы опущены вниз, а лицо задумчивое и серьезное.

Этюд был создан в начале работы над более крупным портретом в полный рост, где платье позже было заменено на белую блузку.

[ + – ] Головной этюд принцессы Дианы

Аукционный дом описывает лот как отражающий "эмоциональные потери от общественной жизни Дианы в середине 1990-х, а также ее внутреннюю стойкость".

По информации Mail Online, мать принцев Уильяма и Гарри позировала художнику более 35 часов, и за это время подружилась и с Шанксом, и с его женой Леоной.

В одном из писем она посетовала, что больше не видит их регулярно в Лондоне:

"Я скучаю по вам и Леоне в Лондоне, потому что приезд в студию был безопасным убежищем, полным поддержки и любви".

Изначально портрет висел в в Кенсингтонском дворце, а теперь находится в ее родовом доме в Олторпе в Нортгемптоншире.

[ + – ] Портрет принцессы Дианы в полный рост Фото: sothebys.com

Вторую полноформатную версию портрета Дианы Шанкс нарисовал по памяти в 2010 году.

К тому моменту, когда создавался портрет, брак Дианы с принцем Чарльзом уже распался. Через год она даст скандальное интервью журналисту ВВС Мартину Баширу, который обманом заставил принцессу Уэльскую рассказать самые сокровенные тайны.

Ее развод с Чарльзом завершился в 1996 году, но непрекращающаяся охота папарацци за ней привела к тому, что в 1997 году автомобиль, в котором принцесса убегала от СМИ, разбился в туннеле Пон-де-л'Альма в Париже.

Кроме Дианы, Шанкс рисовал и других членов королевской семьи, а также политиков и знаменитостей. Он написал официальные президентские портреты Рональда Рейгана и Билла Клинтона для Национальной портретной галереи, прежде чем умер от рака в возрасте 77 лет в 2015 году.

Напомним, в честь 60-летия принцессы Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца ее сыновья, Уильям и Гарри, открыли статую, изображающую их мать.