Обличчям Victoria's Secret уперше стала темношкіра трансгендерна модель

Бренд продовжує кардинально змінювати багаторічну політику, націлену на "ідеальних" жінок.

25-річна модель та блогерка Еміра Діспейн знялася в новій фотосесії для рекламного кампейну жіночого бренду Victoria’s Secret. Про це дівчина написала у своєму Instagram.

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Еміра, зірка TikTok, перша темношкіра трансгендерна модель, котра стала обличчям відомого бренду.

Модель опублікувала знімок, на якому позує в червоному мереживному корсетному боді від Victoria’s Secret. Публікацію вона підписала новиною про те, що стала першою темношкірою трансгендерною моделлю, яка взяла участь у рекламному кампейні VS.

[ + – ] Еміра Діспейн стала першою темношкірою трансгендерною жінкою-моделлю Victoria"s Secret

"У дитинстві я завжди мріяла бути частиною компанії Victoria’s Secret — це велика честь для мене", — зізналася 25-річна манекенниця.

Зазначимо, що бренд Victoria’s Secret провів серйозний ребрендинг. Тож тепер спідню білизну рекламують не тільки моделі з ідеальними формами, а й особи різної раси, тілобудови та сексуальної ідентичності. Тому темношкірі та трансгендерні жінки вже співпрацювали з брендом, проте Еміра Діспейн стала саме першою темношкірою трансгендерною моделлю.

[ + – ] Раніше темношкірі жінки вже рекламували Victoria's Secret, проте Еміра Діспейн стала першою трансгендерною темношкірою моделлю бренду.

Раніше Фокус писав про нову колекцію Victoria’s Secret, присвячену Дню всіх закоханих 2022. У рекламній фотосесії святкової лінійки спідньої білизни знялася супермодель Белла Хадід.