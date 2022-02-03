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Обличчям Victoria's Secret уперше стала темношкіра трансгендерна модель

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Еміра Діспейн, ангели Victoria’s Secret, перша темношкіра модель трансгендер Victoria’s Secret
Фото: xoxoemira | Еміра Діспейн

Бренд продовжує кардинально змінювати багаторічну політику, націлену на "ідеальних" жінок.

25-річна модель та блогерка Еміра Діспейн знялася в новій фотосесії для рекламного кампейну жіночого бренду Victoria’s Secret. Про це дівчина написала у своєму Instagram.

Еміра, зірка TikTok, перша темношкіра трансгендерна модель, котра стала обличчям відомого бренду.

Модель опублікувала знімок, на якому позує в червоному мереживному корсетному боді від Victoria’s Secret. Публікацію вона підписала новиною про те, що стала першою темношкірою трансгендерною моделлю, яка взяла участь у рекламному кампейні VS.

Еміра Діспейн стала першою темношкірою трансгендерною жінкою-моделлю Victoria"s Secret

"У дитинстві я завжди мріяла бути частиною компанії Victoria’s Secret — це велика честь для мене", — зізналася 25-річна манекенниця.

Зазначимо, що бренд Victoria’s Secret провів серйозний ребрендинг. Тож тепер спідню білизну рекламують не тільки моделі з ідеальними формами, а й особи різної раси, тілобудови та сексуальної ідентичності. Тому темношкірі та трансгендерні жінки вже співпрацювали з брендом, проте Еміра Діспейн стала саме першою темношкірою трансгендерною моделлю.

Раніше темношкірі жінки вже рекламували Victoria's Secret, проте Еміра Діспейн стала першою трансгендерною темношкірою моделлю бренду.

Раніше Фокус писав про нову колекцію Victoria’s Secret, присвячену Дню всіх закоханих 2022. У рекламній фотосесії святкової лінійки спідньої білизни знялася супермодель Белла Хадід.