У будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма є таємна кімната на випадок надзвичайної ситуації
Принц Вільям та Кейт Міддлтон живуть у квартирі 1А всередині Кенсінгтонського палацу разом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Виявляється, крім розкішних апартаментів у будинку королівської сім'ї є таємна кімната та спеціальний тунель для втечі.
Як пишуть в Нello magazine, у будинку королівської сім'ї є спеціальна таємна кімната, яка оснащена системою фільтрації повітря та призначена для захисту спадкоємців королівського престолу на випадок надзвичайної ситуації.
"Це питання королівської безпеки, що в них є така кімната на випадок надзвичайної ситуації, адже сам Вільям та його діти стоять у черзі на трон і мають бути захищені", — зазначають у виданні.
Такі кімнати є у Віндзорському замку та Букінгемському палаці відтоді, як у Великій Британії виникла загроза тероризму. Як пишуть The Times, кімнати з підвищеним рівнем безпеки зі сталевими стінами завтовшки 18 дюймів призначені для захисту старших членів королівської сім'ї від отруйного газу, вибухів бомб або терористичних актів.
Вважається, що одна така кімната обходиться королеві у 600 000 фунтів стерлінгів. Координати кімнати в кожному палаці утримуються в суворій таємниці.
Ще одне нововведення Кенсінгстонського палацу — секретний тунель, яким можна таємно покинути палац. Цим самим тунелем принци Вільям і Гаррі в дитинстві потай пробиралися в Макдональдс разом зі своєю матір'ю принцесою Діаною.
Як писав раніше Фокус, Кейт Міддлтон розповіла журналістам, що у її чоловіка, герцога Кембриджського є одна дратівлива звичка: він любить посидіти на дивані з піцою, ретельно виколупуючи звідти найсмачніші інгредієнти.