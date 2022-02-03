У будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма є таємна кімната на випадок надзвичайної ситуації

Принц Вільям та Кейт Міддлтон живуть у квартирі 1А всередині Кенсінгтонського палацу разом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Виявляється, крім розкішних апартаментів у будинку королівської сім'ї є таємна кімната та спеціальний тунель для втечі.

Як пишуть в Нello magazine, у будинку королівської сім'ї є спеціальна таємна кімната, яка оснащена системою фільтрації повітря та призначена для захисту спадкоємців королівського престолу на випадок надзвичайної ситуації.

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"Це питання королівської безпеки, що в них є така кімната на випадок надзвичайної ситуації, адже сам Вільям та його діти стоять у черзі на трон і мають бути захищені", — зазначають у виданні.

Такі кімнати є у Віндзорському замку та Букінгемському палаці відтоді, як у Великій Британії виникла загроза тероризму. Як пишуть The Times, кімнати з підвищеним рівнем безпеки зі сталевими стінами завтовшки 18 дюймів призначені для захисту старших членів королівської сім'ї від отруйного газу, вибухів бомб або терористичних актів.

[ + – ] Кенсінгтонський палац

Вважається, що одна така кімната обходиться королеві у 600 000 фунтів стерлінгів. Координати кімнати в кожному палаці утримуються в суворій таємниці.

Ще одне нововведення Кенсінгстонського палацу — секретний тунель, яким можна таємно покинути палац. Цим самим тунелем принци Вільям і Гаррі в дитинстві потай пробиралися в Макдональдс разом зі своєю матір'ю принцесою Діаною.

Як писав раніше Фокус, Кейт Міддлтон розповіла журналістам, що у її чоловіка, герцога Кембриджського є одна дратівлива звичка: він любить посидіти на дивані з піцою, ретельно виколупуючи звідти найсмачніші інгредієнти.