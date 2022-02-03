В доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайная комната
Принц Уильям и Кейт Миддлтон живут в квартире 1А внутри Кенсингтонского дворца вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Оказывется, кроме роскошных апартаментов в доме королевской семьи есть тайная комната и специальный туннель для побега
Как пишут в Нellomagazine, в доме королевской семьи есть специальная тайная комната, которая оснащена системой фильтрации воздуха и предназначена для защиты наследников королевского престола на случай чрезвычайной ситуации.
"Это вопрос королевской безопасности, что у них есть такая комната на случай чрезвычайной ситуации, ведь сам Уильям и его дети стоят в очереди на трон и должны быть защищены", — отмечают в издании.
Такие комнаты есть в Виндзорском замке и Букингемском дворце с тех пор, как в Великобритании возникла угроза терроризма. Как пишут в The Times, комнаты с повышенным уровнем безопасности со стальными стенами толщиной 18 дюймов предназначены для защиты старших членов королевской семьи от ядовитого газа, взрывов бомб или террористических актов.
Считается, что одна такая комната обходится королеве в 600 000 фунтов стерлингов. Координаты комнаты в каждом дворце содержатся в строгой тайне.
Еще одно новшество Кенсингстонского дворца — секретный туннель, по которому можно тайно покинуть дворец. По этому самому туннелю принцы Уильям и Гарри в детстве тайком пробирались в Макдональдс вместе со своей матерью принцессой Дианой.
Как писал ранее Фокус, Кейт Миддлтон рассказала журналистам, что у ее супруга Герцога Кембриджского есть одна раздражающая привычка: он любит посидеть на диване с пиццей, скурпулезно выковыривая оттуда самые вкусные ингредиенты.