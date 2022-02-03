В доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайная комната

Принц Уильям и Кейт Миддлтон живут в квартире 1А внутри Кенсингтонского дворца вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Оказывется, кроме роскошных апартаментов в доме королевской семьи есть тайная комната и специальный туннель для побега

Как пишут в Нellomagazine, в доме королевской семьи есть специальная тайная комната, которая оснащена системой фильтрации воздуха и предназначена для защиты наследников королевского престола на случай чрезвычайной ситуации.

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"Это вопрос королевской безопасности, что у них есть такая комната на случай чрезвычайной ситуации, ведь сам Уильям и его дети стоят в очереди на трон и должны быть защищены", — отмечают в издании.

Такие комнаты есть в Виндзорском замке и Букингемском дворце с тех пор, как в Великобритании возникла угроза терроризма. Как пишут в The Times, комнаты с повышенным уровнем безопасности со стальными стенами толщиной 18 дюймов предназначены для защиты старших членов королевской семьи от ядовитого газа, взрывов бомб или террористических актов.

[ + – ] Кенсингтонский дворец

Считается, что одна такая комната обходится королеве в 600 000 фунтов стерлингов. Координаты комнаты в каждом дворце содержатся в строгой тайне.

Еще одно новшество Кенсингстонского дворца — секретный туннель, по которому можно тайно покинуть дворец. По этому самому туннелю принцы Уильям и Гарри в детстве тайком пробирались в Макдональдс вместе со своей матерью принцессой Дианой.

Как писал ранее Фокус, Кейт Миддлтон рассказала журналистам, что у ее супруга Герцога Кембриджского есть одна раздражающая привычка: он любит посидеть на диване с пиццей, скурпулезно выковыривая оттуда самые вкусные ингредиенты.