"Мої кокоси": Дженніфер Лопес зворушливо привітала своїх дітей з днем народження (відео)

Співачка виховує сина та доньку від третього чоловіка Марка Ентоні, з яким була у шлюбі вісім років.

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес у середу, 23 лютого, опублікувала у соцмережах відео, на якому показала, як дорослішали її діти, близнюки Максиміліан Девід та Емма Мерібел, яким 22 лютого виповнилося по 14 років.

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На кадрах артистка позує вагітною, потім її діти зображені ще зовсім маленькими, зображені на різних світських заходах, показані їхні ігри та те, як мама їх любить, цілуючи та обіймаючи за першої ж нагоди.

"Ці 14! Мої дітки, мої сонечка, мої улюблені. Найщасливіший день народження двох моїх кокосів #MaxAndLulu. 🥥🥥 Ви навчили мене істинного сенсу життя і змінили назавжди найдивовижнішим чином... Я така вдячна за вас обох!!! Я тільки сподіваюся, що зможу стати половиною того благословення, яке ви принесли у моє життя…", – йдеться в публікації.

Лопес додала, що ця дата 22.02.2022 – дуже особливий день для всього людства, який "відчиняє двері у більш повноцінне стійке та узгоджене майбутнє", день, щоб рухатися вперед і перестати жити минулим.

"Для мене це не дивно, тому що цей день 14 років тому завжди символізував для мене перший день життя. Максе і Лулу, я любитиму вас вічно і завжди ...", — написала зірка.

Емма та Макс – діти Лопес від шлюбу зі співаком Марком Ентоні, з яким вона була одружена з 2004 по 2012 рік. За всі вісім років пара жодного разу не дала пресі приводу говорити про проблеми в сім'ї, тому коли на вечірку, присвячену приїзду герцога та герцогині Кембриджських Вільяма та Кетрін у США, Джей Ло прийшла не з Марком, а зі своєю матір'ю Гваделупе, багато хто запідозрив недобре. Як з'ясувалося потім, за кілька годин до цього пара вирішила подати на розлучення. Новина справила ефект бомби, що розірвалася, у світській тусовці Голлівуду.

Попри те, що подружжя давно розлучилося, вони зуміли зберегти теплі стосунки заради сина та доньки. В одному зі своїх недавніх інтерв'ю Дженніфер поскаржилася, що зараз у її дітей – складний підлітковий період, і вона мріє про те, щоб їй вистачило терпіння пережити його та зберегти із сином та донькою теплі стосунки.