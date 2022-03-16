У мережі обговорюють нову дівчину Романа Абрамовича з українським корінням

За інформацією британських журналістів, власник ФК "Челсі" Роман Абрамович зустрічається з 25-річною актрисою українського походження.

Декілька днів на тлі інформації про введення британським урядом санкцій щодо власника ФК "Челсі" 55-річного Романа Абрамовича в інтернеті не вщухає інтерес до його коханої Олександри Корендюк — дівчини з важким поглядом і привабливою усмішкою. Чутки про те, що в мільярдера роман із 25-річною, яка знімалася в російському комедійному серіалі "Ви всі мене дратуєте", ходили з минулого року. Світська хронікерка Божена Ринська стверджувала, що нова дівчина Абрамовича абсолютно не гламурна, молода та дуже цікава.

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Останнім часом роман Корендюк і Абрамовича став обростати новими подробицями. За інформацією британського The Sun, у нової дівчини мільярдера українське коріння. Джерело видання стверджує, що "за іронією долі Абрамович був пов'язаний з дівчиною українського походження точно так, як потрапив під санкції через війну в Україні та зв'язки з Путіним".

"Легко зрозуміти, що він бачить у ній, і, мабуть, це стосунки, що тривають уже рік", — повідомляє джерело видання.

Також Олександру називають засновницею Інституту музичних ініціатив – незалежної організації, яка займається розвитком музичної індустрії в Росії, а деякі ЗМІ стверджують, що батько дівчини – перший віцепрезидент "Газпромбанку" Віктор Корендюк. Остання інформація не підтверджена.

[ + – ] Кохана Романа Абрамовича Олександра Корендюк

Нагадаємо, власник ФК "Челсі" Роман Абрамович був одружений тричі: з Ольгою Лисовою, з якою вони наприкінці 80-х спільно вели бізнес, стюардесою Іриною Маландіною та засновницею музею сучасного мистецтва "Гараж" Дар'єю Жуковою. Маландіна народила олігарху п'ятьох дітей — Анну (1992 року народження), Аркадія (1993 року народження), Софію (1995 року народження), Аріну (2001 року народження) та Іллю (2003 року народження). Дар'я Жукова народила Абрамовичу двох – Аарона Олександра (2009 року народження) та Лею (2013 року народження). З Жуковою олігарх розлучився у 2017 році. Вона, за словами світської хронікерки Божени Ринської, переросла свого колишнього обранця.

Як писав раніше Фокус, минулого тижня Великобританія запровадила санкції проти мільярдера Абрамовича та ще кількох олігархів із Росії у зв'язку з війною в Україні. Усі їхні активи у Великій Британії будуть заморожені, також їм заборонено перетинати кордон Сполученого Королівства. Окрім цього, громадянам Великобританії заборонено вступати з ними в будь-які фінансові відносини.

За інформацією The Sun, статки Абрамовича до введення британським урядом жорстких санкцій становили 9,4 мільярда фунтів стерлінгів.