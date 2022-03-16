Берлінале відсторонив Росію

Один з головних світових кінофестивалів не прийме цьогоріч російські роботи.

Берлінський міжнародний кінофестиваль заявив про усунення російських представників від участі в цьогорічному конкурсі. Про це пише Інтерфакс.

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Зокрема відсторонили російські відомства, делегації та осіб, котрі підтримують Кремль у його планах воювати в Україні.

"Берлінале посідає чітку позицію проти загального бойкоту культурних творів на підставі їхнього походження (…) Інша справа – виключити з участі в Берлінале офіційні державні інститути та, в цьому випадку, російські інститути чи делегації", — зазначають організатори кінофестивалю.

Зазначимо, що Берлінале проводиться щорічно з 1951 року в столиці Німеччини — Берліні. Головним призом конкурсу є "Золотий ведмідь", котрий є символом цього кінофестивалю.

Також Фокус писав про новий пакет санкцій від Євросоюзу проти РФ. Тепер до Росії не можна ввозити предмети розкоші, зокрема яхти, чорну ікру, дорогі машини та мотоцикли.

Нагадаємо, що у 2021 році від України на Берлінському міжнародному кінофестивалі був представлений фільм "Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай. Картина отримала "Кришталевого ведмедя" (уперше в історії художнього українського кінематографа).