Новина про візит Ієна Маккеллена до Львова виявилася жартом

Фотографію, яка розійшлася по ЗМІ, зробив блогер-мандрівник Максим Беспаловий у 2021 році в Лондоні

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Після приїзду акторки Анджеліни Джолі до Львова і шквалу новин про це, в Мережі з'явилася новина, що слідом за Джолі до Львова прибув і сер Ієн Маккеллен, британський актор, який зіграв Гендальфа у "Володарі Перстнів" та Магнето в "Людях Ікс". Але незабаром сам автор світлини зізнався, що це був жарт.

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Максим Беспалов опублікував пост, в якому іронічно зазначив, що можна все життя писати книги, грати в "Що? Де? Коли?", виступати в політичних ток-шоу, вести блог про подорожі, але в результаті настане момент, коли ти стаєш відомий на весь світ під ім'ям: "Що це за чувак поряд із Гендальфом?"

[ + – ] Оригінальний пост, з якого все почалося Фото: Скриншот

Максим зазначив, що фото із сером Ієном Маккелленом опублікував після хвилі постів про візит Анджеліни Джолі до Львова.

"Я вже публікував його на своїй сторінці й отримав купу вподобайок та розпитувань про обставини зустрічі. Проте цього разу я додав жартівливий підпис та геолокацію в "П'яній вишні" по вулиці Краківська у Львові. На мою думку, було очевидно, що таке сприйматимуть лише як жарт. Тонкий, але жарт. Нічого не видавало в повідомленнях серйозність", — пояснив блогер. Але коли його завалили повідомленнями, він зрозумів, що багато хто новину про "Гендальфа у Львові" сприйняв серйозно.

"За пару годин фейкову новину з моїм фото розмістили десятки сайтів, тисячі телеграм-каналів, навіть чати ОСББ. Новий канал, УНІАН, Верховна Рада, Труха, Геращенко… Не думав, що мою фотографію коли-небудь опублікують на Ua-football, а це сталося! Підтягнулися іноземці — 9gag, Reddit, сайти з домену .ru. Боротися з цим було неможливо, залишалося тільки сміятися і спілкуватися з десятками друзів, які почали скидати все нові й нові посилання. Довелося також дати кілька офіційних спростувань новини. Однак запитали лише одиниці", — розповів Максим Беспалов і зазначив, що новина про приїзд Ієна Маккеллена вже дійшла до Британії й довелося пояснювати вже британським ЗМІ.

У результаті сам сер Ієн Маккелен дав спростування, написав твіт, у якому повідомив, що він не приїжджав до Львова та України взагалі.

[ + – ] Твіт Ієна Маккелена про те, що він не приїжджав до України Фото: Скриншот

"Я бачу в цій історії насамперед нестримну, мало не дитячу віру українців у диво. І шалений оптимізм. У цьому немає нічого поганого", — резюмував Максим Беспалов.