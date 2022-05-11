Колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс цілувалась на публіці з новим бойфрендом

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43-річна американська Кеті Голмс потрапила в об'єктиви папараці, коли цілувалася на вулиці зі своїм 33-річним бойфрендом Боббі Вутеном III під час побачення в Нью-Йорку, повідомляє Us Weekly.

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Кеті була одягнена в смугасту футболку, зелену куртку та сонцезахисні окуляри. На музиканті була темно-синя куртка, штани кольору хакі та сумка через плече.

Чутки про те, що акторка та музикант зустрічаються, з'явилися ще кілька тижнів тому, коли 27 квітня їх уперше побачили, коли ті цілувалися та трималися за руки в мегаполісі. Вони ходили по Центральному парку, а потім пішли в музей Гуггенхайма.

Боббі Вутен III родом із Чикаго, але, як і Голмс, виріс у Толедо, штат Огайо. Він музикант, грає на бас-гітарі в мюзиклі "Мулен Руж" на Бродвеї. Артист був номінований на премію Греммі в минулому, працює ад'юнкт-інструктором у Школі мистецтв Тіша при Нью-Йоркському університеті.

"Він приголомшливий хлопець, дуже добрий, суперталановитий і просто класний", — кажуть про нього знайомі.

За рік до цього Голмс розлучилася з 34-річним шеф-кухарем Еміліо Вітоло-молодшим. Уперше вони з'явилися на вулиці разом у вересні 2020 року, а вже через два місяці ЗМІ облетіла інформація, що колишня дружина Тома Круза щаслива із "зосередженим, добросердечним, раціональним компаньйоном, на якого не впливає слава та який ставить щастя та традиційні цінності на перше місце".

Незважаючи на їхній, здавалося б, міцний зв'язок, у квітні 2021 року стало відомо про проблеми в стосунках, а ще через місяць вони взагалі зійшли нанівець.

"Вони зрозуміли, що їм краще залишитися друзями. Із розставанням не сталося жодної драми, і насправді вони все ще друзі. Кеті й Еміліо дуже сподобалося проводити час разом – просто нічого не вийшло. Вона зосереджена на тому, щоби стати мамою, і на своїх майбутніх проєктах", — казали інсайдери видання.

До Вітоло Кеті була в тривалих стосунках із Джеймі Фоксом, із яким зустрічалася з 2013 по 2019 рік.

У шлюбі з Томом Крузом Голмс прожила шість років до розлучення 2012-го. Вона народила актору дочку Сурі. Після розлучення актор практично не спілкується з дівчинкою, яка вже перетворилася на підлітка.