Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс целовалась на публике с новым бойфрендом

Новый избранник актрисы моложе ее на 10 лет.

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43-летняя американская Кэти Холмс попала в объективы папарацци, когда целовалась на улице со своим 33-летним бойфрендом Бобби Вутеном III во время свидания в Нью-Йорке, сообщает Us Weekly.

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Кэти была одета в полосатую футболку, зеленую куртку и солнцезащитные очки. На музыканте была темно-синяя куртка, брюки цвета хаки и сумка через плечо.

Слухи о том, что актриса и музыкант встречаются, появились еще несколько недель назад, когда 27 апреля их впервые увидели целующимися и держащимися за руки в мегаполисе. Они бродили по Центральному парку, а затем пошли в музей Гуггенхайма.

Бобби Вутен III – родом из Чикаго, но, как и Холмс, выросший в Толедо, штат Огайо. Он музыкант, играет на бас-гитаре в мюзикле "Мулен Руж" на Бродвее. Артист был номинирован на премию Грэмми в прошлом, работает адъюнкт-инструктором в Школе искусств Тиша при Нью-Йоркском университете.

"Он потрясающий парень, очень добрый, суперталантливый и просто классный", – говорят о нем знакомые.

За год до этого Холмс рассталась с 34-летним шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим. Впервые они появились на улице вместе в сентябре 2020 года, а уже через два месяца СМИ облетела информация, что бывшая жена Тома Круза счастлива с "сосредоточенным, добросердечным, рациональным компаньоном, на которого не влияет слава и который ставит счастье и традиционные ценности на первое место".

Несмотря на их, казалось бы, крепкую связь, в апреле 2021 года стало известно о проблемах в отношениях, а еще через месяц они и вовсе сошли на нет.

"Они поняли, что им лучше остаться друзьями. С расставанием не произошло никакой драмы, и на самом деле они все еще друзья. Кэти и Эмилио очень понравилось проводить время вместе – просто ничего не вышло. Она сосредоточена на том, чтобы стать мамой, и на своих предстоящих проектах", – говорили инсайдеры издания.

До Витоло Кэти была в длительных отношениях с Джейми Фоксом, с которым встречалась с 2013 по 2019 год.

В браке с Томом Крузом Холмс прожила шесть лет до развода в 2012-м. Она родила актеру дочь Сури. После расставания актер практически не общается с девочкой, которая уже превратилась в подростка.