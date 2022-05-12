Принцу Гаррі та Меган Маркл заборонили згадувати королеву у фільмі Netflix

У Палаці побоюються, що принц Гаррі та Меган Маркл привернуть надто багато непотрібної уваги.

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Незабаром королева Єлизавета II відзначить свій Платиновий ювілей правління. З цієї нагоди плануються масштабні урочистості, а свято стане приводом для возз'єднання королівської родини, адже до Великої Британії зі США прилетять герцоги Сассекські з дітьми.

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У Палаці схвильовані прийдешнім візитом принца Гаррі та Меган Маркл — там бояться, що подружжя може влаштувати провокації, щоб привернути непотрібну увагу преси. Крім того, королівська родина побоюється, що подробиці їхнього приватного життя можуть стати надбанням Netflix, адже компанія знімає документальний фільм за участю герцогів Сассекських. Тому, як повідомляє видання Mirror, королівські помічники вже попросили принца Гаррі та Меган Маркл уникати будь-якої згадки про королеву, і не використовувати її для створення кіноконтенту.

Королівський експерт Рассел Маєрс сказав журналістам, що помічники Букінгемського палацу встановили суворі кордони навколо королеви, але неможливо знати напевно, що влаштують герцоги Сассекські разом із Netflix під час свого візиту.

"Навколо королеви існує абсолютно сталеве кільце з точки зору її радників. Я маю на увазі, що вони, звичайно, порадили б Гаррі та Меган навіть не думати про це ні секунди, але хто знає, що вони зроблять? Їм безперечно порадили б не розмовляти з Опрою Вінфрі, не розмовляти з Гейл Кінг, не розмовляти з американськими журналістами минулого тижня, і все ж вони продовжують це робити", — сказав Маєрс.

Королівський експерт додав, що не сумнівається в тому, як тяжко сім'я Єлизавети II реагує на публічність принца Гаррі та його дружини. За словами Маєрса, він упевнений, що принц Вільям і принц Чарльз хапаються за голову щоразу, коли герцоги Сассекські з'являються на телебаченні.

Нагадаємо, в 2020 році Меган Маркл і принц Гаррі уклали вигідну угоду з компанією Netflix для зйомки документальних фільмів. Минулого року подружжя запланувало зняти свою першу кінокартину про Ігри Invictus — міжнародне змагання для колишніх та чинних військових, які стали інвалідами.

Як писав раніше Фокус, Меган Маркл може стати кандидатом у президенти у 2024 році. Так вважає сестра чинного американського гаранта Джо Байдена.