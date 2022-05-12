Принцу Гарри и Меган Маркл запретили упоминать королеву в фильма Netflix

Во Дворце опасаются, что принц Гарри и Меган Маркл привлекут слишком много ненужного внимания.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Совсем скоро королева Елизавета II отметит свой Платиновый юбилей правления. По этому случаю планируются масштабные торжества, а праздник станет поводом для воссоединения королевской семьи, ведь в Великобританию из США прилетят герцоги Сассекские с детьми.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во Дворце взволнованы грядущим визитом принца Гарри и Меган Маркл — там боятся, что супруги могут устроить провокации, чтобы привлечь ненужное внимание прессы. Кроме того, королевская семья опасается, что подробности их частной жизни могут стать достоянием Netflix, ведь компания снимает документальный фильм с участием герцогов Сассекских. Поэтому, как сообщает издание Mirror, королевские помощники уже попросили принца Гарри и Меган Маркл избегать любого упоминания о королеве, и не использовать ее для создания киноконтента.

Королевский эксперт Рассел Майерс сказал журналистам, что помощники Букингемского дворца установили строгие границы вокруг королевы, но невозможно знать наверняка, что устроят герцоги Сассекские вместе с Netflix во время своего визита.

"Вокруг королевы существует абсолютно стальное кольцо с точки зрения ее советников. Я имею в виду, что они, конечно, посоветовали бы Гарри и Меган даже не думать об этом ни секунды, но кто знает, что они сделают? Им определенно посоветовали бы не разговаривать с Опрой Уинфри, не разговаривать с Гейл Кинг, не разговаривать с американскими журналистами на прошлой неделе, и все же они продолжают это делать", — сказал Майерс.

Королевский эксперт добавил, что не сомневается в том, как тяжело семья Елизаветы II реагирует на публичность принца Гарри и его супруги. По словам Майерса, он уверен, что принц Уильям и принц Чарльз хватаются за голову каждый раз, когда герцоги Сассекские появляются на телевидении.

Напомним, в 2020 году Меган Маркл и принц Гарри заключили выгодную сделку с компанией Netflix для съемки документальных фильмов. В прошлом году супруги запланировали снять свою первую кинокартину об Играх Invictus — международном соревновании для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Как писал ранее Фокус, Меган Маркл может стать кандидатом в президенты в 2024 году. Так считает сестра действующего американского гаранта Джо Байдена.