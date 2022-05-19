Концерти КАZКА та Judas Priest в Україні: як відрізнити фейкові виступи від реальних?

Під час війни в Україні відбуваються десятки концертів, але частина заявлених на квиткових сайтах виступів — фейкові.

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Якщо ви зайдете на відомі концертні сайти Контрамарка.юа, Концерт.юа, Карабас.ком, вас вразить, що зараз, під час війни, там анонсовані концерти популярного гурту КАZКА — на 24 травня у Палаці Спорту, виступ легендарного британського рок-гурту Judas Priest — також у Палаці Спорту у Києві, 1 червня, концерт співачки Ніно Катамадзе — 27 травня у МЦКІ ПУ (Жовтневий палац) тощо.

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На деяких заявлених виступах стоїть значок "скасування" — як, наприклад, на концерт британських "важкоатлетів" Iron Maiden. Але на інші можна "оформити замовлення".

Проте деякі деталі здаються дивними. Наприклад, українська інді-група "Один у каное" на початку червня зібралася одночасно виступати і в Україні, і в Іспанії. Це як?

Розібратися із цією ситуацією Фокус попросив гастрольного експерта Юрія Гулевича.

Чому концерти скасовуються, а квитки продаються

"Усі виступи великих зірок скасовані, — каже Гулевич, — зі зрозумілих причин — війна. Але квиткові оператори анонсують шоу, а іноді й не закривають на них продаж. Чому? Вони можуть заробляти на відсотках від продажу. Навіть якщо людина купила, а потім здала квиток через те, що концерт не відбувся, квитковий оператор залишає собі комісію приблизно 7-10% вартості квитка".

Проте далеко не всі концерти, представлені на квиткових ресурсах, фейкові.

"Невеликі джазові концерти, концерти симфонічних оркестрів, програми, в яких звучать рок-хіти і навіть дещо з класики у Національній опері — це все реальні виступи, — уточнює експерт. — Зверніть увагу, що в них час початку раніше — о 16:00, 17:00, 18:00, а не о 19:00, 20:00 — як було раніше, до війни. Це тому, що враховується комендантська година".

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На сайті Концерт.юа такі шоу представлені у рубриці "Сміливість", де спеціально зазначено, що "заходи відбудуться під час війни".

"Окрема послуга, — як вказує Гулевич, — з'явилася на сайті Контрамарка для українців, які перебувають в евакуації за кордоном. На сайті вказані наші артисти, які гастролюють за кордоном. Українські громадяни звикли заходити на ці квиткові сайти та можуть зайти на них і перебуваючи за межами України. А якщо ти перебуваєш, скажімо, у Варшаві, спокійно можна з'їздити на концерт улюбленого артиста, наприклад, у Прибалтику. У Європі все відносно недалеко".

На афіші видно, що Сергій Бабкін виступить 26-28 травня у Ризі, Вільнюсі та Таллінні, Артем Пивоваров заспіває у Варшаві, Празі та Вроцлаві. Оля Полякова гастролює США, на її концерти можна потрапити з 19 травня по 27 травня в таких містах: Маямі, Нью-Йорк, Сан-Франциско.

Як переконатися, що заявлений в афіші концерт — не обманка, а справжній

Щоб не купити квитки на фейковий концерт, експерт пропонує простий спосіб убезпечитись: "Щоб уникнути покупок квитків на скасовані заходи, інформацію треба перевіряти на сайті самого виконавця, де вказано його реальний гастрольний графік. Якщо дати збігаються з тією, що вказана квитковим оператором, можна сміливо купувати квитки".

Кореспондент Фокусу зайшов на офіційний сайт гурту КАZКА, і там було зазначено… що концерт 24 травня — не скасовано. Менеджерка гурту, якій ми зателефонували за вказаним на сайті телефоном, відповіла, що з початку війни всі концерти гурту в Україні скасовані. І що оператори не мають продавати на них квитки.

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"Вибачте, що на нашому офіційному сайті не вказано скасування, ми вкажемо. Що стосується гурту КАZКА, то він зараз дає лише благодійні концерти в Європі", — повідомила представниця колективу.

Зазначимо для тих, хто зараз перебуває у столиці України, що в Києві вже точно працює театр ім. Лесі Українки, театр ім. Івана Франка на різних майданчиках (консерваторія тощо), а з 19 травня відкривається Національна філармонія (програма на сайті https://www.filarmonia.com.ua/).

29 травня о 16:00 анонсується творчий вечір Ади Роговцевої у "Жовтневому" — "З тими, кого люблю".

Концертна діяльність в Україні потихеньку оживає.