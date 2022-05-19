Концерты КАZКА и Judas Priest в Украине: как отличить фейковые выступления от реальных?

Во время войны в Украине проходят десятки концертов, но часть заявленных на билетных сайтах выступлений – фейковые.

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Если вы зайдете на известные концертные сайты Контрамарка.юа, Концерт.юа, Карабас.ком, вас поразит, что сейчас, во время войны, там анонсированы концерты популярной группы КАZКА — на 24 мая во Дворце Спорта, выступление легендарной британской рок-группы Judas Priest — также во Дворце Спорта в Киеве, 1 июня, концерт певицы Нино Катамадзе — 27 мая в МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) и т.д.

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На некоторых заявленных выступлений стоит значок "отмена" — как, например, на концерт британских "тяжеловесов" Iron Maiden. Но на иные можно "оформить заказ".

Однако некоторые детали кажутся странными. Например, украинская инди-группа "Один в каноэ" в начале июня собралась одновременно выступать и в Украине, и в Испании. Это как?

Разобраться с этой ситуацией Фокус попросил гастрольного эксперта Юрия Гулевича.

Почему концерты отменяются, а билеты продаются

"Все выступления крупных звезд отменены, – говорит Гулевич, – по понятным причинам – война. Но билетные операторы анонсируют шоу, а иногда и не закрывают на них продажи. Почему? Они могут зарабатывать на процентах от продажи. Даже если человек купил, а потом сдал билет из-за того, что концерт не состоялся, билетный оператор оставляет себе комиссию порядка 7-10 % от стоимости билета".

Тем не менее, далеко не все концерты, представленные на билетных ресурсах, фейковые.

"Небольшие джазовые концерты, концерты симфонических оркестров, программы, в которых звучат рок-хиты и даже кое-что из классики в Национальной опере – это все реальные выступления, – уточняет эксперт. – Обратите внимание, что у них время начала пораньше – в 16:00, 17:00, 18:00, а не в 19:00, 20:00 – как было раньше, до войны. Это потому, что учитывается комендантский час".

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На сайте Концерт.юа такие шоу представлены в рубрике "Сміливість", где специально указано, что "мероприятия состоятся во время войны".

"Отдельная услуга, – как указывает Гулевич, — появилась на сайте Контрамарка для украинцев, которые находятся в эвакуации за рубежом. На сайте указаны наши артисты, которые гастролируют за границей. Украинские граждане привыкли заходить на эти билетные сайты и могут зайти на них и находясь за пределами Украины. А если ты находишься, допустим, в Варшаве, спокойно можно съездить на концерт любимого артиста, к примеру, в Прибалтику. В Европе все относительно недалеко".

По афише видно, что Сергей Бабкин выступит 26-28 мая в Риге, Вильнюсе и Таллине, Артем Пивоваров споет в Варшаве, Праге и Вроцлаве. Оля Полякова гастролирует по США, на ее концерты можно попасть с 19 мая по 27 мая в следующих городах: Майами , Нью-Йорк, Сан-Франциско.

Как убедиться, что заявленный в афише концерт — не обманка, а настоящий

Чтобы не купить билеты на фейковый концерт, эксперт предлагает простой способ обезопаситься: "Чтобы избежать покупок билетов на отмененные мероприятия, информацию надо проверять на сайте самого исполнителя, где указан его реальный гастрольный график. Если даты совпадают с той, что указана билетным оператором, можно смело покупать билеты".

Корреспондент Фокуса зашел на официальный сайт группы КАZКА, и там было указано… что концерт 24 мая – не отменен. Менеджер группы, которой мы позвонили по указаному на сайте телефону, ответила, что с начала войны все концерты группы в Украине отменены. И что операторы не должны продавать на них билеты.

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"Извините, что на нашем официальном сайте не указана отмена, мы укажем. Что касается группы КАZКА, то она сейчас дает только благотворительные концерты в Европе", — сообщила представительница коллектива.

Отметим для тех, кто сейчас находится в столице Украины, что в Киеве уже точно работает театр им. Леси Украинки, театр им. Ивана Франко на разных площадках (консерватория и т.д.), а с 19 мая открывается Национальная филармония (программа на сайте https://www.filarmonia.com.ua/).

29 мая в 16:00 анонсируется творческий вечер Ады Роговцевой в "Октябрьском" — "C теми, кого люблю".

Концертная деятельность в Украине потихоньку оживает.