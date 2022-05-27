Колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс офіційно показала світові нового бойфренда

Вперше про стосунки пари стало відомо в минулому місяці. За словами інсайдерів, Кеті дуже щаслива з новим бойфрендом.

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43-річна американська акторка та колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс та 33-річний музикант Боббі Вутен III вперше дебютували як пара на червоній килимовій доріжці на гала-концерті, присвяченому 25-річчю The Moth Ball у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

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На заході знаменитість з'явилася в плісированій сукні персикового кольору до щиколотки з високим вирізом. Вбрання вона поєднувала з чорними туфлями з кільцями на пальцях ніг та сумочкою у стилі ар-деко. З аксесуарів Кеті обрала пару золотих сережок.

Що стосується макіяжу, то він був мінімалістичним та акцентованим на очах. Увагу привертала також рожева помада.

Її партнер вибрав для появи темно-зелений костюм і чорну сорочку.

[ + – ] Кеті Голмс та Боббі Вутен III Фото: Getty Images

Уперше про роман зірок стало відомо минулого місяця. Їх помітили на прогулянці, коли вони цілувалися в центральному парку в Нью-Йорку. Музиканта та акторку познайомили спільні друзі.

Стосунки з музикантом для Кеті перші після її розриву з 33-річним шеф-кухарем Еміліо Вітоло-молодшим у травні минулого року. Боббі — композитор-самоучка, продюсер та інструменталіст.

Як і Голмс, він родом із Середнього Заходу, а також, як і Кеті, виступає на Бродвеї. Він грає в "Американській утопії", а Голмс дебютувала на Бродвеї у відродженій у 2008 році п'єсі Артура Міллера "Всі мої сини" та зіграла в "Мертвих рахунках" у 2012 році після розлучення з Крузом.

Нагадаємо, роман із Томом Крузом у Голмс розпочався у 2005 році. Вже через 7 тижнів пара побралася. Менш ніж через рік після народження їхньої дочки Сурі, в листопаді 2006 року Кеті та Том одружилася на саєнтологічному весіллі в Кастелло Орсіні-Одескальки в Браччано. Причиною розлучення стало те, що актор захотів віддати маленьку дочку до школи при саєнтологічній церкві, що категорично не влаштовувало Голмс. Вона подала на розлучення, після якого повернулася до католицтва.

Зараз Круз зовсім не спілкується з дочкою і навіть не вітає її з днем народження. За його вірою, налагодити стосунки з дитиною він має право лише в тому разі, якщо дівчинка перейде до саєнтології.