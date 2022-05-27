Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс официально показала миру нового бойфренда

Впервые об отношениях пары стало известно в пролом месяце. По словам инсайдеров, Кэти очень счастлива с новым бойфрендом.

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43-летняя американская актриса и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс и 33-летний музыкант Бобби Вутен III впервые дебютировали как пара на красной ковровой дорожке на гала-концерте, посвященном 25-летию The Moth Ball в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

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На мероприятии знаменитость появилась в в плиссированном платье персикового цвета до щиколотки с высоким вырезом. Наряд она сочетала с черными туфлями с кольцами на пальцах ног и сумочкой в ​​стиле ар-деко. Из аксессуаров Кэти выбрала пару золотых сережек.

Что касается макияжа, то он был минималистичным и акцентированным на глазах. Внимание привлекала также розовая помада.

Ее партнер выбрал для выхода в свет темно-зеленый костюм и черную рубашку.

[ + – ] Кэти Холмс и Бобби Вутен III Фото: Getty Images

Впервые о романе звезд стало известно в прошлом месяце. Их заметили прогуливающимися и целующимися в центральном парке в Нью-Йорке. Музыканта и актрису познакомили общие друзья.

Отношения с музыкантом для Кэти первые после ее разрыва с с 33-летним шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим в мае прошлого года. Бобби — композитор-самоучка, продюсер и инструменталист.

Как и Холмс, он родом со Среднего Запада, а также, как и Кэти, выступает на Бродвее. Он играет в "Американской утопии", а Холмс дебютировала на Бродвее в возрожденной в 2008 году пьесе Артура Миллера "Все мои сыновья" и сыграла в "Мертвых счетах" в 2012 году после развода с Крузом.

Напомним, роман с Томом Крузом у Холмс начался в 2005 году. Уже через 7 недель пара обручилась. Менее чем через год после рождения их дочери Сури, в ноябре 2006 года Кэти и Том поженилась на саентологической свадьбе в Кастелло Орсини-Одескальки в Браччано. Причиной расставания стало то, что актер захотел отдать маленькую дочь в школу при сайентологической церкви, что категорически не устраивало Холмс. Она подала на развод, после которого вернулась в католичество.

Сейчас Круз совершенно не общается с дочерью и даже не поздравляет ее с днем рождения. По его вере, наладить отношения с ребенком он имеет право только в том случае, если девочка перейдет в сайентологию.