Джейсон Момоа та Ейса Гонсалес раптово повідомили про розлучення
Схоже, актор так і не зміг забути свою колишню дружину Лізу Боне
42-річний Джейсон Момоа, зірка "Аквамена" та "Гри престолів" розлучився зі своєю дівчиною Ейсою Гонсалес лише через кілька місяців після початку роману. Про це пише People.
Інсайдер повідомив, що вони перебувають на різних етапах життя. А ще уточнив, що Ейса та Джейсон "дуже різні люди".
"Вони дуже люблять одне одного, і якийсь час таємно зустрічалися, перш ніж це стало надбанням громадськості", — сказало джерело.
Але Момоа та Гонсалес сподівалися, що в них вийде, а тому майже не розлучалися відтоді, як познайомились у лютому.
Вони разом працювали над фільмом Fast X, але тепер знову самотні.
Втім, роман з Ейсою став важливою віхою у житті Джейсона, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною Лізою Боне, з якою прожив разом 20 років.
Ліза та Джейсон одружилися лише у 2017 році, за час їхніх стосунків у них народилися двоє дітей — дочка Лола, якій вже 14 років, та син Накоа-Вольф, якому виповнилося 13 років.
Проте розлучення не означає, що вони перестали бути частиною сім'ї. Зої, дочка Лізи та її першого чоловіка, знаменитого рокера Ленні Кравіца, товаришує з Момоа та своїми зведеними братом та сестрою. Вони часто відпочивають на віллі Кравіца на островах. І часто постять спільні фото.