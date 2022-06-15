Джейсон Момоа та Ейса Гонсалес раптово повідомили про розлучення

Схоже, актор так і не зміг забути свою колишню дружину Лізу Боне

42-річний Джейсон Момоа, зірка "Аквамена" та "Гри престолів" розлучився зі своєю дівчиною Ейсою Гонсалес лише через кілька місяців після початку роману. Про це пише People.

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Інсайдер повідомив, що вони перебувають на різних етапах життя. А ще уточнив, що Ейса та Джейсон "дуже різні люди".

[ + – ] Ейса Гонсалес Фото: Instagram eizagonzalez

"Вони дуже люблять одне одного, і якийсь час таємно зустрічалися, перш ніж це стало надбанням громадськості", — сказало джерело.

Але Момоа та Гонсалес сподівалися, що в них вийде, а тому майже не розлучалися відтоді, як познайомились у лютому.

Вони разом працювали над фільмом Fast X, але тепер знову самотні.

Втім, роман з Ейсою став важливою віхою у житті Джейсона, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною Лізою Боне, з якою прожив разом 20 років.

Ліза та Джейсон одружилися лише у 2017 році, за час їхніх стосунків у них народилися двоє дітей — дочка Лола, якій вже 14 років, та син Накоа-Вольф, якому виповнилося 13 років.

Проте розлучення не означає, що вони перестали бути частиною сім'ї. Зої, дочка Лізи та її першого чоловіка, знаменитого рокера Ленні Кравіца, товаришує з Момоа та своїми зведеними братом та сестрою. Вони часто відпочивають на віллі Кравіца на островах. І часто постять спільні фото.