Морський бриз і ягідний вибух. Топ-5 ідей найяскравішого літнього манікюру

Літо — час яскравих експериментів із манікюром.

Улітку завжди хочеться чогось яскравого, соковитого, барвистого. У цей період саме час експериментувати з манікюром, не боячись виглядати надто екстравагантно. Можна вибрати гель-лаки всіх кольорів веселки або зробити дизайн у вигляді літніх ягід і фруктів, намалювати чайку, море та пальму, що нагадують про відпустку, або урізноманітнити нейл-арт яскравими луговими квітами. Пропонуємо п'ять найцікавіших ідей для літнього манікюру та гарного настрою.

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Морський бриз

У багатьох літо асоціюється з відпусткою. А відпустка — з морем і пляжем. Цьогоріч мало кому вдасться вирушити у відпустку та лежати з мохіто під шезлонгом десь у далеких екзотичних країнах. Але це не заважає створити морський настрій за допомогою манікюру. Можна вигадати безліч цікавих нейл-артів у цьому напрямку. Наприклад, намалювати на нігтях морський бриз, мушлі, хвилі океану, пальму, чайок — загалом усе, що асоціюється з безтурботним часом, проведеним на пляжі.

Квітковий арт

Що може бути більш літнім, ніж ромашки, кульбаби, волошки, іриси, маки — всі польові квіти, які тільки існують, створені для того, щоб майстер манікюру намалював їх на ваших нігтиках. Такий нейл-арт виглядає по-дівочому мило та задерикувато. І точно покращує настрій, навіть якщо за вікном хмарно і збирається гроза.

Ягідний вибух

Малина, полуниця, персик, нектарин, вишні, черешня, кавун, диня — всі ці смачні літні ягоди та фрукти відмінно підійдуть для того, щоб зобразити їх на ваших нігтиках. Вийде по-літньому яскраво та соковито. Такий дизайн відмінно поєднується як з яскравими гель-лаками, так і може урізноманітнити і додати фарб стриманому нюдовому манікюру.

Райдужний манікюр

Якщо не любите квіти та ягоди, покрийте нігті яскравим гель-лаком — і ви у літньому тренді манікюру. Підійдуть усі кольори веселки — жовтий, червоний, синій, зелений. Головне правило — що яскравіший колір, то ефектніше він виглядає на засмаглих пальчиках. А якщо не можете вибрати один варіант, нафарбуйте кожен нігтик різним кольором. Або попросіть майстра манікюру зобразити веселку.

Метелики

Літо — це ловити метеликів сачком і розглядати їхні неймовірної краси різнокольорові крила. А якщо ви дорослі — малювати яскравих метеликів на нігтях.

Раніше Фокус розповідав про п'ять ідей яскравого манікюру для коротких нігтів.