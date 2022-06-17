Це не солодощі. Найкращі продукти, що допомагають позбутися стресу

Як краще харчуватися, коли в житті є стресові ситуації, що дуже актуально для жителів України.

Коли організм відчуває стрес, головне завдання — допомогти йому, а не навантажувати ще більше. Тож звичка заїдати неприємні ситуації цукерками та тістечками взагалі неправильна. Адже в цей період потрібно підтримувати рівень заліза, магнію, омега-3, цинку та селену.

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Отже, варто прибрати з раціону оброблені продукти, цукор, алкоголь. І треба визначитись з ознаками стресу.

Ознаки того, що у вас стрес:

виникають проблеми з концентрацією уваги та запам'ятовуванням інформації;

спостерігаються різкі перепади настрою;

виникає підвищена дратівливість та агресія;

безсоння чи неспокійний сон;

постійна втома та сонливість;

спостерігається розлад апетиту: ви або перестаєте хотіти їсти, або навпаки їсте все підряд, виникає компульсивне переїдання;

не заперечують гормональні порушення: збій циклу, зниження лібідо.

Якщо у вас є хоча б одна ознака, варто змінювати дієту. І переходити на дієту багату натуральними продуктами: їсти овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, горіхи та ягоди.

Можна додати до раціону ферментовані овочі — кімчі або квашену капусту без солі — джерело пробіотиків, вітамінів, мінералів. Крім того, ці продукти багаті на вітамін С, що дуже корисно.

Дієтологи рекомендують їсти більше броколі, брюссельської капусти — джерел вітаміну С, фолієвої кислоти, магнію. Ще одне багате джерело магнію — це шпинат. Якщо він вам зовсім не подобається — інші зелені листові овочі можуть його замінити.

[ + – ] Зелені овочі – корисні при стресі Фото: Pexels

А чорниця, лохина й інші ягоди — це багате джерело антиоксидантів.

Обов'язково варто додати в свою антистресову дієту насіння чіа, волоські горіхи, насіння соняшника, насіння льону й інші горіхи та насіння. Вони є джерелом корисних жирів, вітаміну Е, цинку, магнію, що допомагає організму боротися зі стресом.

До речі, найпростіший спосіб приготувати насіння чіа — це зробити з нього пудинг. Залити насіння йогуртом, або кокосовим молоком і почекати кілька годин, поки вони набрякнуть. Найсмачніше такий пудинг їсти зі свіжими ягодами, або фруктами, наприклад із скибочками персика, або стиглої груші.

Не варто забувати і про банани, які містять амінокислоту триптофан, яка сприяє виробленню серотоніну — гормону радості.

[ + – ] Банани — джерело серотоніну — гормону радості Фото: Соцсети

Відмінно допомагають при стресі каші та хліб із цільного зерна. Це складні вуглеводи, що дають організму енергію, не перевантажуючи травну систему. Але головне, не використовуйте каші швидкого приготування — у них занадто багато цукру та смакових добавок, у яких нічого корисного немає. Ідеальні — вівсянка, гречка, булгур, кіноа, коричневий рис. Крім того, що вони допоможуть від стресу, так ще й покращать роботу ШКТ.

Під час стресу важливий баланс Омега-3, тому їжте жирну рибу хоча б двічі на тиждень. Особливо багато цього елементу в лососі, тунці та сардинах. Омега-3 допоможе запобігти стрибкам кортизолу та скоротити ризик серцевих захворювань, депресії та передменструального синдрому (ПМС).

[ + – ] Жирна риба — обов'язкова під час стресу Фото: Соцсети

Корисно вживати в їжу нежирне м'ясо: свинину, яловичину, курку, качку й індичку. Це відмінне джерело протеїнів та амінокислот, які сприяють нормальній роботі нервової системи та зниженню рівня тривоги, а також зміцненню пам'яті.

[ + – ] Курка — ідеальна, щоб упоратися зі стресом Фото: Getty Images

Серед важливих продуктів також: морська капуста й інші водорості — джерело йоду та вітаміну В, перепелині яйця — містять у собі вітаміни А, D, РР та групи В, кальцій, магній, фосфор та залізо, нут і головне, чорний шоколад.

Тільки шоколад має містити у собі не менше 75% какао-бобів. Він містить амінокислоти триптофан і тирозин, які є попередниками нейромедіаторів серотоніну та дофаміну.

[ + – ] Чорний шоколад — незамінний помічник під час стресу Фото: Daily Mail

А ще аромат і смак шоколаду стимулюють у мозку вироблення ендорфінів, які мають прямий вплив на емоційний стан людини. Тож сміливо посипайте шоколадною крихтою свій пудинг із чіа зі свіжими ягодами і ніколи не відчувайте стресу.

А ось міцну каву та чай краще прибрати, їх варто замінити чистою водою та неміцним зеленим, або трав'яним чаєм.