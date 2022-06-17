Это не сладости. Лучшие продукты, помогающие избавиться от стресса

Как лучше питаться, когда в жизни присутствуют стрессовые ситуации, что весьма актуально для жителей Украины

Когда организм испытывает стресс, главная задача – помочь ему, а не нагружать еще больше. Так что привычка заедать неприятные ситуации конфетами и пирожными в корне неверна. Ведь в этот период требуется поддерживать уровень железа, магния, Омега-3, цинка и селена.

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Так что стоит убрать из рациона обработанные продукты, сахар, алкоголь. И нужно определиться с признаками стресса.

Признаки того, что у вас стресс:

Возникают трудности с концентрацией внимания и запоминанием информации;

Наблюдаются резкие перепады настроения;

Возникает повышенная раздражительность и агрессия;

Бессонница или беспокойный сон;

Постоянная усталость и сонливость;

Наблюдается расстройство аппетита: вы или перестаете хотеть есть, или наоборот едите все подряд, возникает компульсивное переедание;

Не исключены гормональные нарушения: сбой цикла, снижение либидо.

Если у вас есть хотя бы один признак, то следует менять диету. И переходить на диету богатую натуральными продуктами: есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и ягоды.

Можно включить в рацион ферментированные овощи — кимчи или квашеную капусту без соли — источник пробиотиков, витаминов, минералов. Кроме того, эти продукты богаты витамином С, что очень полезно.

Диетологи рекомендуют есть больше брокколи, брюссельской капусты – источников витамина С, фолиевой кислоты, магния. Еще один богатый источник магния – это шпинат. Если он вам совсем не нравится – то другие зеленые листовые овощи могут его заменить.

[ + – ] Зеленые овощи - полезны при стрессе Фото: Pexels

А черника, голубика и другие ягоды — это богатый источник антиоксидантов.

Обязательно стоит включить в свою антистрессовую диету семена чиа, грецкие орехи, семена подсолнечника, семена льна и другие орехи и семена. Они являются источником полезных жиров, витамина Е, цинка, магния, что помогает организму бороться со стрессом.

К слову, самый просто способ приготовить семена чиа – это сделать из него пудинг. Залить семена йогуртом, или кокосовым молоком и подождать несколько часов, пока они набухнут. Вкусней всего такой пудинг есть со свежими ягодами, или фруктами, например с ломтиками персика, или спелой груши.

Не стоит забывать и про бананы, которые содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина – гормона радости.

[ + – ] Бананы - источник серотонина - гормона радости Фото: Соцсети

Отлично помогают при стрессе каши и хлеб из цельного зерна. Это сложные углеводы, которые дают организму энергию, не перегружая пищеварительную систему. Но главное, не используйте каши быстрого приготовления – в них слишком много сахара и вкусовых добавок, в которых ничего полезного нет. Идеальны – овсянка, гречка, булгур, киноа, коричневый рис. Кроме того, что они помогут от стресса, так еще и улучшат работу ЖКТ.

При стрессе важен баланс Омега-3, так что ешьте жирную рыбу хотя бы два раза в неделю. Особенно много этого элемента в лососе, тунце и сардинах. Омега-3 поможет предотвратить скачки кортизола и сократить риск сердечных заболеваний, депрессии и предменструального синдрома (ПМС).

[ + – ] Жирная рыба - обязательна при стрессе Фото: Соцсети

Полезно употреблять в пищу нежирное мясо: свинину, говядину, курицу, утку и индейку. Это отличный источник протеинов и аминокислот, которые способствуют нормальной работе нервной системы и снижению уровня тревоги, а также укреплению памяти.

[ + – ] Курица - идеальна, чтобы справиться со стрессом Фото: Getty Images

Среди важных продуктов также: морская капуста и прочие водоросли – источник йода и витамина В, перепелиные яйца – содержат в себе витамины А, D, РР и группы В, кальций, магний, фосфор и железо, нут и главное, черный шоколад.

Только шоколад должен содержать в себе не менее 75% какао-бобов. Он содержит аминокислоты триптофан и тирозин, которые являются предшественниками нейромедиаторов серотонина и дофамина.

[ + – ] Черный шоколад - незаменимый помощник при стрессе Фото: Daily Mail

А еще аромат и вкус шоколада стимулируют в мозге выработку эндорфинов, которые оказывают прямое воздействие на эмоциональное состояние человека. Так что смело посыпайте шоколадной крошкой свой пудинг из чиа со свежими ягодами и никогда не испытывайте стресса.

А вот крепкий кофе и чай лучше исключить, их следует заменить чистой водой и некрепким зеленым, или травяным чаем.