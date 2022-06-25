Кейт Міддлтон у касці привітала британців із Днем збройних сил

Минулого року герцогиня Кембриджська на власні очі бачила, як готують новобранців.

40-річна Кейт Міддлтон привітала відважних чоловіків і жінок із днем Збройних сил Великобританії. Герцогиня Кембриджська опублікувала в Instagram кілька фотографій зі свого візиту до навчальної академії Пірбрайт у листопаді минулого року, де вона зустрічалася з новобранцями, та залишила сердечне послання.

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"Сьогодні, у День збройних сил, ми з Вільямом хотіли б віддати шану хоробрим чоловікам і жінкам минулого та сьогодення, які служили в усіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британії, і в усьому світі. Дякую за все, що ви і ваші сім'ї жертвуєте заради нашої безпеки", — написала Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська додала, що минулого року мала честь провести час із британською армією та на власні очі побачила, як навчають персонал і новобранців.

"Було чудово безпосередньо побачити безліч важливих і різноманітних ролей, які військові грають день у день, щоб захистити всіх нас, і я з нетерпінням чекаю можливості дізнатися більше про Королівський військово-морський флот і Королівські повітряні сили свого часу".

Щоб показати, що вона особисто розмістила повідомлення в Instagram, Кейт залишила підпис "C".

[ + – ] Кейт Міддлтон відвідала навчальну академію Пірбрайт у листопаді минулого року Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Кейт Міддлтон на власні очі побачила, як готують новобранців Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з британськими військовослужбовцями Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Кейт Міддлтон привітала всіх причетних до Дня збройних сил Великобританії Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

[ + – ] Герцогиня Кембриджська сподівається незабаром побачити, як влаштовано військово-морський флот Великобританії та Королівські повітряні сили Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Як повідомляють у Daily Мail, день Збройних сил Великобританії відзначають щороку в останню суботу червня на згадку про чоловіків і жінок, які служили чи служать в армії.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон разом із чоловіком, принцом Вільямом, переїхали в новий котедж із чотирма спальнями, щоб бути ближче до королеви. Тепер Кембриджі живуть у пішій доступності від резиденції Єлизавети II та можуть будь-якої миті скласти їй компанію.

Останнім часом у ЗМІ багато писали про слабке здоров'я 96-річної королеви. Через проблеми з мобільністю Її Величності довелося пропустити деякі заходи, присвячені її Платиновому ювілею правління на початку червня. Також через те, що королеві важко самостійно пересуватися, лікар порекомендував їй відмовитись від прогулянок на конях. Проте нещодавно ЗМІ повідомляли, що Єлизавета II порушувала приписи лікаря та повернулася до верхової їзди.