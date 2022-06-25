Кейт Миддлтон в каске поздравила британцев с Днем вооруженных сил

В прошлом году герцогиня Кембриджская собственными глазами видела, как готовят новобранцев.

40-летняя Кейт Миддлтон поздравила отважных мужчин и женщин с днем Вооруженных сил Великобритании. Герцогиня Кембриджская опубликовала в Instagram несколько фотографий со своего визита в учебную академию Пирбрайт в ноябре прошлого года, где она встречалась с новобранцами, и оставила сердечное послание.

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"Сегодня, в День вооруженных сил, мы с Уильямом хотели бы отдать дань уважения храбрым мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, служившим во всех наших вооруженных силах, на море, на суше и в воздухе, здесь, в Великобритании, и во всем мире. Спасибо за все, что вы и ваши семьи жертвуете ради нашей безопасности", — написала Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская добавила, что в прошлом году имела честь провести время с британской армией и своими глазами увидела, как обучают персонал и новобранцев.

"Было замечательно увидеть из первых рук множество важных и разнообразных ролей, которые военные играют изо дня в день, чтобы защитить всех нас, и я с нетерпением жду возможности узнать больше о Королевском военно-морском флоте и Королевских воздушных силах в свое время".

Чтобы показать, что она лично разместила сообщение в Instagram, Кейт оставила подпись "C".

[ + – ] Кейт Миддлтон посетила учебную академию Пирбрайт в ноябре прошлого года. Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Кейт Миддлтон своими глазами увидела, как готовят новобранцев. Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Герцогиня Кембриджская побеседовала с британскими военнослужащими. Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

[ + – ] Кейт Миддлтон поздравила всех причастных с Днем вооруженных сил Великобритании. Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

[ + – ] Герцогиня Кембриджская надеется в скором времени увидеть, как устроен военно-морской флот Великобритании и Королевские воздушные силы Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Как сообщают в Daily mail, день Вооруженных сил Великобритании отмечают ежегодно в последнюю субботу июня в память о мужчинах и женщинах, которые служили или служат в армии.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом, переехали в новый коттедж с четырьмя спальнями, чтобы быть ближе к королеве. Теперь Кембриджи живут в пешей доступности от резиденции Елизаветы II и могут в любой момент составить ей компанию.

В последнее время в СМИ много писали о слабом здоровье 96-летней королевы. Из-за проблем с мобильностью Ее Величеству пришлось пропустить некоторые мероприятия, посвященные ее Платиновому юбилею правления в начале июня. Также из-за того, что королеве трудно самостоятельно передвигаться, врач порекомендовал ей отказаться от прогулок на лошадях. Однако недавно СМИ сообщали, что Елизавета II нарушала предписания доктора и вернулась к верховой езде.