Від 36 до 48: взуття якого розміру носять члени британської королівської родини

Найбільше з розмірами взуття не пощастило принцам Гаррі та Вільяму, яким доводиться докладати зусиль для пошуку зручних і комфортних моделей.

Життя членів британської королівської сім'ї проходить під пильною увагою фотографів, модних оглядачів і сотень тисяч роззяв, яким цікава вся Її Величність Єлизавета II, а також усі її родичі, які особливо часто з'являються в публічному просторі, і в першу чергу — герцоги Кембриджські, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, діти й інші онуки королеви. Публіка знає їх ріс, вагу, харчові уподобання, улюблені марки одягу та хобі. А ось видання Marie Claire, наприклад, з'ясувало, який розмір взуття носять найвідоміші представники монаршого сімейства, і виявилося, що кількість розмірів вражає.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Королева Єлизавета II

Її Величність відрізняється завидною сталістю у своїх уподобаннях і вже багато десятиліть носить туфлі, які для неї шиє колишній співробітник компанії Rayne Девід Хаятт, який працює для бренду Anello & Davide.

Спочатку вона купила туфлі цієї моделі в британській компанії Rayne, яка створювала взуття для таких зірок як Ліз Тейлор. Але Rayne пішов із бізнесу, і її Величність, мабуть, була так засмучена, що відшукала колишнього співробітника Rayne Девіда Хаятта, який працював в іншому взуттєвому бренді Anello & Davide, і вони продовжили робити туфлі для Єлизавети II.

"Ми постачаємо одну чи дві пари на рік, а іноді ремонтуємо та повертаємо їх назад. Королева не витрачає гроші", — розповідав майстер журналістам. Одна пара туфель із найкращої телячої шкіри коштує близько тисячі фунтів стерлінгів, тому монарх вважає за краще міняти підбори або набійки та носити одну пару багато років.

При зрості 163 см розмір ноги королеви становить 36, хоча з віком і набряклістю він міг трохи збільшитися.

Фото: Vanity Fair

Меган Маркл

У дружини принца Гаррі при зрості 168-170 см — 37 розмір ноги, проте часто на публічні заходи вона вибирає взуття на розмір-два більше, щоб уникнути натирання. Тому часто її можна побачити у взутті 38 і навіть 39 розмірів.

Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська при зрості 175 см носить взуття 38 або 39 розміру. Все залежить від дизайну туфель: якщо вони з відкритою п'ятою, то розмір менший, якщо повністю закриті — то більший. Так дружина принца Вільяма намагається не допускати появи мозолів і водянок.

Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія

При зрості 165 см принцеса Євгенія має 39 розмір взуття. Її сестра Беатріс при 163 см — володарка такого самого розміру. Саме тому сестри до заміжжя часто носили взуття одна одної.

Фото: Instagram princesseugenie

Принц Чарльз

При зрості близько 180 см майбутній король Великобританії має взуття 41 розміру.

Фото: Instagram jamaledwards

Принцеса Діана

Принцеса Вельська була практично одного зросту з чоловіком і рідко могла дозволити собі взуття на високих підборах, обмежуючись туфлями зі скромнішою висотою підборів або балетками. При цьому вона замовляла туфлі 42 розміру.

Фото: Getty Images

Принц Гаррі

Герцог Сассекський розміром ноги пішов явно за материнською лінією: при зрості 187 см він носить взуття 47 розміру.

Фото: Скриншот

Принц Вільям

Як і його брат, герцог Кембриджський є володарем великого розміру ноги. Туфлі та черевики принца починаються із 47 розміру та можуть досягати цифри 48. Зріст Вільяма — 191 см.

Фото: The Royal Family

Нагадаємо, у чому секрет взуття на підборах Кейт Міддлтон.