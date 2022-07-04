От 36 до 48: обувь какого размера носят члены британской королевской семьи
Больше всего с размерами обуви не повезло принцам Гарри и Уильяму, которым приходится прикладывать усилия для поиска удобных и комфортных моделей.
Жизнь членов британской королевской семьи проходит под пристальным вниманием фотографов, модных обозревателей и сотен тысяч зевак, которым интересно все Ее Величестве Елизавете II, а также о всех ее родственниках, которые особенно часто появляются в публичном пространстве, и в первую очередь – о герцогах Кембриджских, принце Гарри и его жене Меган Маркл, детях и других внуках королевы. Публика знает их рос, вес, пищевіе предпочтения, любиміе марки одежді и хобби. А вот издание Marie Claire, например, выяснило, какой размер обуви носят наиболее известные представители монаршего семейства, и оказалось, что разброс размеров впечатляющий.
Королева Елизавета II
Ее Величество отличается завидным постоянством в своих предпочтениях и уже много десятилетий носит туфли, которые для нее шьет бывший сотрудник компании Rayne Дэвид Хаятт, работающий для бренда Anello & Davide.
Первоначально она купила туфли этой модели у британской компании Rayne, которая создавала обувь для таких звезд, как Лиз Тейлор. Но, Rayne ушел из бизнеса, и ее Величество, по-видимому, была так расстроена, что отыскала бывшего сотрудника Rayne Дэвида Хаятта, который работал в другом обувном бренде Anello & Davide и они продолжили делать туфли для Елизаветы II.
"Мы поставляем одну или две пары в год, а иногда ремонтируем и возвращаем их обратно. Королева не тратит деньги", – рассказывал мастер журналистам. Одна пара туфлей из лучшей телячьей кожи стоит около тысячи фунтов стерлингов, поэтому монарх предпочитает менять каблуки или набойки и носить одну пару много лет.
При росте 163 см размер ноги королевы составляет 36, хотя с возрастом и отечностью он мог немного увеличиться.
Меган Маркл
У супруга принца Гарри при росте 168-170 см – 37 размер ноги, однако часто на публичные мероприятия она выбирает обувь на размер-два больше, чтобы избежать натирания. Поэтому часто ее можно увидеть в обуви 38 и даже 39 размера.
Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская при росте 175 сантиметров носит обувь 38 или 39 размера. Все зависит от дизайна туфлей: если они с открытой пяткой, то размер меньше, если полностью закрыты – то больше. Таким образом жена принца Уильяма старается не допускать появления мозолей и водянок.
Принцесса Евгения
При росте 165 см принцесса Евгения носит 39 размер обуви. Ее сестра Беатрис при 163 см – обладательница такого же размера обуви. Именно потому сестры до замужества часто носили обувь друг друга.
Принц Чарльз
При росте около 180 см будущий король Великобритании носит обувь 41 размера.
Принцесса Диана
Принцесса Уэльская была практически одного роста с мужем и редко могла позволить себе обувь на высоком каблуке, ограничиваясь туфлями с более скромной высотой каблука или балетками. При этом она заказывала туфли 42 размера.
Принц Гарри
Герцог Сассекский размером ноги пошел явно в материнскую линию: при росте 187 см он носит обувь 47 размера.
Принц Уильям
Как и его брат, герцог Кембриджский является обладателем большого размера ноги. Туфли и ботинки принца начинаются с 47 размера и могут достигать цифры 48. Рост Уильяма – 191 см.