От 36 до 48: обувь какого размера носят члены британской королевской семьи

Больше всего с размерами обуви не повезло принцам Гарри и Уильяму, которым приходится прикладывать усилия для поиска удобных и комфортных моделей.

Жизнь членов британской королевской семьи проходит под пристальным вниманием фотографов, модных обозревателей и сотен тысяч зевак, которым интересно все Ее Величестве Елизавете II, а также о всех ее родственниках, которые особенно часто появляются в публичном пространстве, и в первую очередь – о герцогах Кембриджских, принце Гарри и его жене Меган Маркл, детях и других внуках королевы. Публика знает их рос, вес, пищевіе предпочтения, любиміе марки одежді и хобби. А вот издание Marie Claire, например, выяснило, какой размер обуви носят наиболее известные представители монаршего семейства, и оказалось, что разброс размеров впечатляющий.

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Королева Елизавета II

Ее Величество отличается завидным постоянством в своих предпочтениях и уже много десятилетий носит туфли, которые для нее шьет бывший сотрудник компании Rayne Дэвид Хаятт, работающий для бренда Anello & Davide.

Первоначально она купила туфли этой модели у британской компании Rayne, которая создавала обувь для таких звезд, как Лиз Тейлор. Но, Rayne ушел из бизнеса, и ее Величество, по-видимому, была так расстроена, что отыскала бывшего сотрудника Rayne Дэвида Хаятта, который работал в другом обувном бренде Anello & Davide и они продолжили делать туфли для Елизаветы II.

"Мы поставляем одну или две пары в год, а иногда ремонтируем и возвращаем их обратно. Королева не тратит деньги", – рассказывал мастер журналистам. Одна пара туфлей из лучшей телячьей кожи стоит около тысячи фунтов стерлингов, поэтому монарх предпочитает менять каблуки или набойки и носить одну пару много лет.

При росте 163 см размер ноги королевы составляет 36, хотя с возрастом и отечностью он мог немного увеличиться.

Фото: Vanity Fair

Меган Маркл

У супруга принца Гарри при росте 168-170 см – 37 размер ноги, однако часто на публичные мероприятия она выбирает обувь на размер-два больше, чтобы избежать натирания. Поэтому часто ее можно увидеть в обуви 38 и даже 39 размера.

Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская при росте 175 сантиметров носит обувь 38 или 39 размера. Все зависит от дизайна туфлей: если они с открытой пяткой, то размер меньше, если полностью закрыты – то больше. Таким образом жена принца Уильяма старается не допускать появления мозолей и водянок.

Фото: Getty Images

Принцесса Евгения

При росте 165 см принцесса Евгения носит 39 размер обуви. Ее сестра Беатрис при 163 см – обладательница такого же размера обуви. Именно потому сестры до замужества часто носили обувь друг друга.

Фото: Instagram princesseugenie

Принц Чарльз

При росте около 180 см будущий король Великобритании носит обувь 41 размера.

Фото: Instagram jamaledwards

Принцесса Диана

Принцесса Уэльская была практически одного роста с мужем и редко могла позволить себе обувь на высоком каблуке, ограничиваясь туфлями с более скромной высотой каблука или балетками. При этом она заказывала туфли 42 размера.

Фото: Getty Images

Принц Гарри

Герцог Сассекский размером ноги пошел явно в материнскую линию: при росте 187 см он носит обувь 47 размера.

Фото: Скриншот

Принц Уильям

Как и его брат, герцог Кембриджский является обладателем большого размера ноги. Туфли и ботинки принца начинаются с 47 размера и могут достигать цифры 48. Рост Уильяма – 191 см.

Фото: The Royal Family

Напомним, в чем секрет обуви на каблуке Кейт Миддлтон.